Malgré quelques nuages aux premières heures du jours, le soleil parvient à percer pour le reste de la journée, sur une large partie de La Réunion ce jeudi 1er juin 2017. Si les éclaircies sont là, les températures, elles, sont plutôt vers le bas et ne dépassent pas les 29 degrés sur le littoral. Ci-après, l'intégralité des prévisions de Météo France.

Le début de journée est à nouveau nuageux dans l'Est avec les entrées maritimes de la nuit qui donnent quelques petites averses, essentiellement sur les flancs du volcan et sur le littoral de Saint-Philippe à Sainte-Marie. Ces nuages se dissipent en grande partie assez rapidement et c'est une matinée ensoleillée qui nous attend sur la majorité de l'île.



L'après-midi reste ensoleillé sur le littoral, mais les nuages prennent progressivement possession du relief, surtout dans l'Ouest, ou quelques averses sont possibles. Les cirques ou les hauts sommets voient les nuages progresser aussi, mais continuent à bénéficier d'agréables éclaircies. Les nuages s'étalent jusqu'au littoral Ouest en cours de journée.



Les températures maximales sont autour de 26 à 29°C sur le littoral, 22 à 24°C dans les cirques, et 17°C vers le volcan ou le Maïdo.



Le vent d'Est est modéré, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h sur le Nord de l'île et le Sud Sauvage.



La mer est peu agitée à agitée. La houle de Sud-Ouest s'amplifie entre 1,5m et 2 m. La houle d'alizé reste proche de 1m50 sur les côtes Est.