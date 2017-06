Air Austral a reçu le prix de la "Meilleure Compagnie Aérienne" lors de la cérémonie des Victoires du Tourisme qui s'est tenue hier soir à l'hôtel Intercontinental Paris Le Grand. Organisée par le Quotidien du Tourisme, cette troisième édition a primé les meilleures entreprises du secteur du tourisme à travers neuf "Victoires du Tourisme".

Cette année encore, la compagnie aérienne réunionnaise a été plébiscitée par les agents de voyages et lecteurs du Quotidien du Tourisme devant des compagnies aussi prestigieuses qu’Air France et Emirates. Les votants ont récompensé Air Austral pour sa capacité de réactivité et son sens de l’innovation.

Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral a déclaré : "Nous sommes très heureux de recevoir cette récompense pour la deuxième année consécutive. Ce trophée symbolise la confiance qui s’est instaurée entre nos équipes et les professionnels du tourisme. Nous nous investissons constamment pour offrir un accueil et des produits exemplaires à nos clients et partenaires. Cette deuxième Victoire du Tourisme reflète la relation privilégiée que nous maintenons avec nos collaborateurs qui contribuent à notre succès."

En 2017, Air Austral poursuit sur sa lancée et renforce son positionnement de compagnie aérienne leader sur l’océan Indien grâce à une stratégie de développement tournée vers l’innovation et la qualité de services :

- Le réseau le plus étendu dans l’Océan Indien et un maillage renforcé

- Une flotte jeune et renouvelée, l’une des plus modernes de l’Océan Indien

- Une flotte Long-courrier renouvelée: de nouveaux Boeing 777-300ER avec des cabines modernisées

- 2 nouveaux Boeing 787-8 sur les lignes directes Paris-Mayotte, Réunion-Bangkok et Réunion-Mayotte

- Toujours un service "all inclusive" avec notamment le choix du siège, la franchise bagages et les repas inclus

- Le développement des services EXTRA, accessibles aux professionnels lors de la réservation et commissionnés : EXTRA siège, EXTRA bagage, EXTRA repas, EXTRA champagne, EXTRA Caviar, EXTRA Birthday et une nouveauté EXTRA COUCHETTE, un produit qui offre la possibilité de voyager couché en classe LOISIRS, ainsi que l’EXTRA WIFI en vente uniquement à bord et disponible dans les 3 classes de voyage.

- Les bons résultats de la ligne directe Paris-Mayotte lancée le 10 juin 2016 avec une troisième fréquence déjà mise en place, et jusqu’à 4 fréquences en haute saison.

- Et la grande nouveauté 2017 : la réouverture de la ligne directe Marseille-Réunion à partir du 13 octobre 2017 en Boeing 777-300ER (2 vols directs/semaine)