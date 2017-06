Le virus de la grippe H1N1 a tué deux personne à l'île Maurice ces derniers jours. Si, à La Réunion, la grippe ne s'est pas encore étendue, la maladie, qui est plus sévère que d'autres formes de grippe, inquiète peu les Réunionnais. Le virus, apparu en 2009, contient des gènes de plusieurs virus connus d'origines porcine, aviaire et humaine. Transmissible par les mains, la toux ou les éternuements, il peut s'avérer très dangereux, voire mortel, sur les personnes fragiles ou âgés. L'an dernier, près de 20 personnes ont perdu la vie à La Réunion après avoir contracté la grippe H1N1.

Le virus de la grippe H1N1 a tué deux personne à l'île Maurice ces derniers jours. Si, à La Réunion, la grippe ne s'est pas encore étendue, la maladie, qui est plus sévère que d'autres formes de grippe, inquiète peu les Réunionnais. Le virus, apparu en 2009, contient des gènes de plusieurs virus connus d'origines porcine, aviaire et humaine. Transmissible par les mains, la toux ou les éternuements, il peut s'avérer très dangereux, voire mortel, sur les personnes fragiles ou âgés. L'an dernier, près de 20 personnes ont perdu la vie à La Réunion après avoir contracté la grippe H1N1.

A Maurice, deux personnes ont été emportées par cette forme de grippe la semaine dernière. A La Réunion, le virus H1N1 a largement sévi l'an dernier lors d'une importante vague épidémique : 68 formes graves impliquant de la réanimation ont été recensées, tandis que 19 personnes sont mortes, principalement à cause du H1N1, selon les informations de la cellule de veille et de sécurité sanitaire de l'agence régionale de santé océan Indien.

Pourtant, la grippe et ses méfaits sont souvent minimisés aux yeux des gens. Dans les rues de Saint-Denis, les passants à qui nous avons tendu le micro s'avèrent sereins quant aux risques que peut représenter le virus. Beaucoup ignorent que le H1N1 est responsable de plusieurs décès et qu'il fait partie des cas de grippe constatés à chaque épidémie depuis 2009, année où le virus pandémique est apparu.

La lutte passe par le vaccin

Alors que la vague de grippe n'est pas encore présente ici, les services sanitaires tentent d'en réduire l'impact futur en diffusant largement des messages de prévention, grâce au vaccin contre la grippe, qui englobe également la lutte contre le H1N1. La campagne, radiophonique notamment, lancée par l'ARS vise principalement les personnes dites "fragiles" telles que les personnes agées de plus de 65 ans, les patients atteints de maladies chroniques ou touchés par l'obésité, les femmes enceintes ou encore les professionnels de santé, en contact permanent avec des sujets à risque.

Le vaccin est complété par quelques gestes simples, que rappelle Olivier Reilhès, directeur adjoint de la cellule de veille et sécurité sanitaire de l'ARS. A noter que seules 35% des patients à risques sont vaccinés contre la grippe, contre 50% au niveau national.

La grippe H1N1, comme les autres formes de grippe sont présentes tous les ans à La Réunion, faisant l'objet de vagues épidémiques plus ou moins intenses selon les hivers. Mais le H1N1 est plus virulent que les autres formes de grippe, alors que les malades l'assimilent souvent à "un simple rhume". Troubles respiratoires, douleurs articulaires et symptômes semblables à la grippe saisonnière s'accompagnent un risque plus accru aux complications.



jm/www.ipreunion.com