Région Réunion - Le Cabinet, dépendances et apparentés compterait 166 membres

166 : c'est le nombre de membres que compterait actuellement le Cabinet, dépendances et apparentés de la Région Réunion. Ce chiffre regrouperait les personnes employées (en tant que titulaires ou contractuels) au Cabinet, au service communication, au service protocole et les conseillers techniques. Tous les noms ont été publiés très récemment sur une plate-forme en ligne, la même où des documents échangés par la team de campagne d'Emmanuel Macron ont été publiés après avoir été hackés. Si le compte est exact, il constituerait le plus gros Cabinet et dépendancesdont la collectivité ait jamais été dotée. Interrogée par Imaz Press Réunion, La Région reconnaît, de fait, l'emploi de "conseillers techniques" réputés "experts" mais ne confirme ni n'infirme le chiffre des 166 employés

- Les Etats-Unis sortent de l'accord climat : consternation dans le monde

Après avoir longtemps entretenu le suspense, Donald Trump a annoncé jeudi la sortie de l'accord de Paris sur le climat, isolant les Etats-Unis sur la scène internationale et suscitant une immense déception parmi les 194 autres pays signataires de ce texte historique. Le milliardaire américain avait promis cette funeste sortie pendant la campagne au nom de la défense des emplois américains et de son slogan "L'Amérique d'abord". Sans surprise, les réactions ont fusé des quatre coins de la planète, entre stupeur, colère et effarement.

Semaine Européenne du Développement Durable - Saint-Denis - Plus de 200 élèves font une chasse aux transports

Chaque année, la Semaine Européenne du Développement Durable est l'occasion de rappeler les bonnes pratiques et les initiatives en faveur de l'environnement et du développement durable. Ainsi, le jeudi 1er juin, le Syndicat Mixte de Transports de La Réunion organise pour la première fois un événement pédagogique avec quatre établissements scolaires de Saint-Denis. L'action, intitulée "Chasse aux transports", se déroule au coeur vert familial. Plus de 200 élèves de CM1 et de CM2 participent ainsi à cet événement écologique.

[ON VOUS TEND LE MICRO] Le virus a tué deux personnes à Maurice et près de 20 l'an dernier à La Réunion - Grippe H1N1 : un seul remède, le vaccin

Le virus de la grippe H1N1 a tué deux personne à l'île Maurice ces derniers jours. Si, à La Réunion, la grippe ne s'est pas encore étendue, la maladie, qui est plus sévère que d'autres formes de grippe, inquiète peu les Réunionnais. Le virus, apparu en 2009, contient des gènes de plusieurs virus connus d'origines porcine, aviaire et humaine. Transmissible par les mains, la toux ou les éternuements, il peut s'avérer très dangereux, voire mortel, sur les personnes fragiles ou âgés. L'an dernier, près de 20 personnes ont perdu la vie à La Réunion après avoir contracté la grippe H1N1.

Ça s'est passé un 2 juin - 2016 : à Mayotte, le grand bidonville de Tanafou est rasé, des centaines de personnes "décasées"

Alors que Frédéric Veau, nouveau Préfet de Mayotte prend ses fonctions, une opération de destruction massive a rasé le bidonville du quartier de Tanafou 2 à Mamoudzou, la principale ville de Mayotte. Les occupants de ces cases insalubres bâties illégalement sur des terrains appartenant à des particuliers, étaient tous des ressortissants comoriens. Des centaines de personnes ont été "décasés". Celles qui sont en situation irrégulière seront expulsées, celles qui ont un titre de séjour ont temporairement trouvé refuge sur la place de la République à Mamoudzou.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Une journée plutôt ensoleillée

Ce vendredi 2 juin, les météorologues annonce un temps ensoleillé sur la majorité de l'île toute la matinée. Toutefois, quelques nuages feront leur apparition sur le relief de La Réunion au cours de l'après-midi.