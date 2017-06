La Semaine Européenne du Développement Durable 2017 (SEDD) a démarré hier, mardi 30 mai. Elle prendra fin le 5 juin. Le TCO et les communes du territoire proposent différentes actions organisées par les acteurs locaux.

Les médiateurs de l’environnement du TCO vont vous surprendre pendant la SEDD !



Vous avez l’habitude de les voir avec leur tenue de médiateurs de l’environnement lorsqu’ils sensibilisent les usagers en porte-à-porte ou lors de manifestations grand public… Ils vont se fondre parmi vous durant la SEDD 2017 pour jouer des saynètes ! Une façon originale d’aborder les problématiques liées au développement durable, surprise et humour au programme. Démasquez-les et découvrez quelles " aventures " ils vont vivre auprès des usagers. Ce sera peut-être auprès de vous…?



Il sera notamment question d’"économie circulaire". Pour tout savoir, notez bien ces rendez-vous. Peut-être que vous croiserez les médiateurs du TCO lorsque vous irez faire vos courses, déposerez vos enfants à l’école ou effectuerez vos démarches administratives :



Mercredi 31 mai au Port :

7h : Marché forain

10h : Centre commercial Jumbo

Mercredi 31 mai à Saint-Leu

14h30 : École Notre Dame

16h30 : Place de la Mairie

Jeudi 1er juin à Trois-Bassins

8h : École Littoral

10h : Place de la Mairie

Vendredi 2 juin à Saint-Paul

10h : Parking CCAS (Opération Rencontres Alternatives)

12h30 : Lycée Vue Belle



Samedi 3 juin à La Possession

8h : Marché forain

11h : Inauguration du Case de Bois-Rouge (Ravine à Malheur)



Dans toute l’île, des collectivités, des entreprises, des associations et des particuliers se mobilisent pour donner de l’ampleur à ce " coup de projecteur " annuel.

Participez également aux opérations proposées par les communes du Territoire de la Côte Ouest. À noter que La Possession a cette année élargi ses actions de la SEDD à un mois entier ! Un programme riche, avec des ateliers, des expositions, des projections (dont le film " Demain "), des plantations, des actions avec les scolaires et les séniors, et bien d’autres rendez-vous tels que le " Café citoyen " mensuel prévu le 16 juin à la Maison Cœur de ville sur le thème " Santé et bien-être "…

