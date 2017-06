Ce vendredi 2 juin 2017, le désormais ex-préfet Dominique Sorain a salué une dernière fois notre île. S'il quitte La Réunion, il gardera néanmoins toujours un oeil sur le département : mais cette fois, du côté du ministère de l'Outre-mer où il a été affecté à la direction du cabinet.

"C'est une séparation difficile. Au bout de trois ans, on prend des habitudes de vie !" admet Dominique Sorain, en précisant y avoir "vécu pleinement" en compagnie de sa famille. Il dit avoir "aimé l'île, ses habitants, sa vie". À propos des actions menées durant ses fonctions - risque requin, problématique sociale, décrochage des jeunes - il estime qu'il s'agit de dossiers sur la "durée". Son affectation a duré presque trois ans : "J'aurais aimé avancer plus ! Sur l'amélioration du chômage, la sécurisation. Mais j'espère avoir apporté une petite pierre à l'édifice". S'il concède que La Réunion est un territoire avec des "difficultés", il en précise "l'efficacité". Il a d'ailleurs d'ores et déjà nommé une Réunionnaise au sein de son équipe.

Il repart définitivement pour Paris dès ce samedi. Sans véritablement quitter les ultra-marins, puisqu'il a été nommé directeur de cabinet du ministère de l'Outre-Mer. Il gardera donc sans doute toujours un oeil sur notre petit bout de terre au coeur de l'Océan Indien.