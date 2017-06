Le groupement de coopération sanitaire Tesis, le réseau Orange et l'Agence régionale de santé ont présenté lors d'un point presse le nouveau réseau de santé social R2S. Le réseau privé permettra aux principaux acteurs de santé de partager des informations de manière sécurisée, dans le but d'une meilleure prise en charge des patients et de lutter plus efficacement contre les pathologies qui touchent les Réunionnais.

Le groupement de coopération sanitaire Tesis, le réseau Orange et l'Agence régionale de santé ont présenté lors d'un point presse le nouveau réseau de santé social R2S. Le réseau privé permettra aux principaux acteurs de santé de partager des informations de manière sécurisée, dans le but d'une meilleure prise en charge des patients et de lutter plus efficacement contre les pathologies qui touchent les Réunionnais.

Après une mise en concurrence, c'est le réseau Orange qui remporte le marché pour héberger le réseau de santé social R2S. De manière sécurisée, chaque adhérent aura la possibilité de transmettre et consulter des informations tels que des dossiers médicaux, afin d'éliminer les transmissions papiers, pouvant être source d'erreur ou de latence dans le traitement des patients. 37 adhérents - hôpitaux, cliniques, réseaux de santé et établissements sociaux - seront dotés de ce réseau grâce à un lien protégé.

C'est après 18 mois de travail, en étroite collaboration avec les acteurs de santé que le groupement de coopération sanitaire Tesis a pu mettre au point cette technologie, au sein de la Ruche e-santé au Port. L'intêret : que le professionnel de santé "faciliter les échanges en temps réel en ayant la bonne information concernant le bon patient de manière à ce qu'il puisse faire au mieux son travail" explique Antoine Lerat, directeur du GCS Tesis.

Cette innovation rentre dans le cadre du programme OIIS lancé par l'Agence régionale de santé, mis en place pour faciliter les échanges entre les professionnels de santé et améliorer la prise en charge des patients.