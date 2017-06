Jean-Pierre Marchau, Karine Nabenesa ou encore Anaïs Patel, candidats aux élections législatives ont déploré la décision de Donald Trup visant à retirer les Etats-Unis de l'Accord de Paris, pris lors de la COP 21 l'an dernier. Ci-après, nous publions leurs réactions.

Jean-Pierre Marchau - Europe écologie les Verts Réunion : "Donald Trump, criminel climatique"

Vingt ans après le Protocole de Kyoto, premier accord international contraignant sur des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Donald Trump annonce que les Etats-Unis se retirent de l’accord de Paris sur le climat entré en vigueur en novembre 2016. C’était pourtant le premier accord véritablement universel dans la lutte engagée contre ce péril majeur pour l’humanité qu’est le réchauffement climatique.



Le désengagement des Etats-Unis, 2ème plus gros émetteur de CO2 au monde, marque ainsi la victoire des industries américaines du charbon et du pétrole remettant en cause le consensus mondial auquel était parvenu la COP21. Par ce retrait, Donald Trump choisit délibérément la défense des intérêts des lobbies économiques au détriment des droits des générations futures. Il devient le premier "criminel climatique" de l’histoire.

Climat : Anaïs Patel "regrette le choix fait par Donald Trump et s’engage pour l’autonomie énergétique de La Réunion"

Donald Trump a annoncé le retrait des Etats-Unis de la l’accord de Paris sur le climat conclu par 195 pays fin 2015. Cet accord prévoit notamment la limitation du réchauffement climatique, le désinvestissement des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone. Anaïs Patel, candidate aux législatives dans la 4ème circonscription (Saint Joseph, Petite-Ile et Saint Pierre) s’inscrit à l’opposé de cette logique et regrette ce choix catastrophique pour les américains.

Elle rappelle que le Président de la République a réitéré son engagement dans la lutte contre le changement climatique et a précisé qu’ "aucun accord moins ambitieux ne sera négocié". Anaïs Patel souhaite mettre à profit la relation privilégiée qu’elle entretient avec Emmanuel Macron et son équipe afin de les convaincre de la nécessité d’aider la Réunion à tendre vers l’autonomie énergétique. Anaïs Patel souhaite développer les énergies renouvelables sur notre territoire afin d’atteindre l’autonomie énergétique. Elle estime que la part d’énergies renouvelables (20%) est bien trop faible. Selon elle, "80% de pétrole, c’est beaucoup trop quand à la Réunion on pourrait produire de l’électricité sans impacter notre planète."

Elle explique que tout a été fait pour décourager ce secteur : de graves erreurs politiques ont été commises et les dérives de certaines sociétés spécialisées dans le photovoltaïques ont fait perdre confiance aux Réunionnais. Il est urgent de rétablir cette confiance et nous devons convaincre le gouvernement d’aider chaque Réunionnais à s’équiper en centrales photovoltaïques. La candidate s’engage à porter ce combat et à mettre en place une aide beaucoup plus conséquente voire totale sur l’achat d’une centrale photovoltaïque. Elle rappelle que l’énergie solaire apportée par des panneaux photovoltaïques a plusieurs avantages : il s’agit d’une énergie inépuisable et qui respecte la nature et l’environnement. De plus, les économies réalisées pour les familles équipées sont importantes puisqu’une centrale de 3 kilos watt permet de gommer une facture de 150 euros tous les deux mois.

Elle précise que cette transition énergétique est nécessaire. En effet, le prix de l’électricité a augmenté suite à une décision du Conseil d’Etat en juin 2016 qui annule les tarifs fixés en octobre 2014, les jugeant insuffisants.

Karine Nabenesa, candidate aux électections législatives : Emmanuel Macron redonne à la France sa grandeur et s'impose comme un vrai leader international



Ce jeudi 1er juin, Donald Trump a annoncé l'officialisation du départ des USA de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015 avec pour objectif de limiter le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le Président de la République, Emmanuel Macron a immédiatement regretté cette décision grave et lourde de conséquences, la qualifiant à juste titre de faute pour l'avenir de la planète.

Que ceux qui avaient des doutes sur les capacités d'Emmanuel Macron à être un Grand Président se rassurent donc. Par son discours franc et empreint de détermination, il a démontré qu'il est un leader international en phase avec les enjeux vitaux à défendre pour notre planète et qu'il protègera le futur de nos enfants.

Conforme à ses engagements de campagne, Emmanuel Macron confirme ici, les raisons de mon engagement dès le début à ses côtés. J'avais vu dès décembre 2016 qu'il était en phase avec les valeurs que défends. Contrairement à d'autres, j'ai fait le choix d'Emmanuel Macron pour ses idées, pour l'espoir qu'il incarne et ce fil conducteur qui nous lie et nous guide : servir l'intérêt général. Dès le début, mes convictions ont nourri mon engagement. Contrairement à la députée sortante PS Ericka Bareigts, je n'ai pas attendu des vents favorables et la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle pour m'investir dans la réussite du projet présidentiel.

Encore une fois, il faut être clair sur les intentions de chacun dans cette campagne législative. Certains vieux professionnels de la Politique à gauche comme à droite sont là uniquement pour se faire réélire depuis des années sans tenir les moindres engagements qu'il ou elle formule durant leurs campagnes successives. Avec enthousiasme et simplicité, je propose aux électeurs de défendre des convictions, des idées, des projets avec toute l'application et la clairvoyance que la population attend d'un député.

Dans sa réponse à Donald Trump, l e Président de la République a encore une fois démontré qu'il avait besoin d'une majorité parlementaire claire et apte à le soutenir dans ses combats en faveur d'un Monde meilleur, d'une France à nouveau capable de jouer les premiers rôles sur le plan mondial, (ce qu'elle n'a plus été au cours de ces 20 derniers années ni avec le PS de Hollande et ses ministres, ni avec LR de Sarkozy et ses soutiens) et des Outre-mer à leur juste place, reconnues comme frontières actives de la France et de l'Europe sur tous les océans de la planète.

Il est aujourd'hui totalement irresponsable de ne pas donner à Emmanuel Macron une majorité parlementaire. Comment certains peuvent-ils imaginer affaiblir la Présidence de la République alors qu'elle est en train de redonner à la France sa grandeur sur le plan international? L'intérêt de la Nation prime. Le défi écologique qui est le nôtre doit supplanter les considérations politiciennes.

Le réchauffement climatique, le dérèglement alimentaire, dégénérescence sanitaire, les OGM sont des menaces qui pèsent sur nous au quotidien. Des menaces que nous ne devons pas subir mais que nous pouvons transformer en un atout économique pour la France. Ici à La Réunion, nous pouvons et nous devons être un formidable spot d'innovations en matière de développement durable et d'économie intelligente et éthique. Grâce à l'énergie solaire, la biodiversité, l'énergie bleue, nous avons les moyens comme l'a dit le Président de "make our planet great again".

Monique Orphé, candidate aux élections législatives, a réagi sur sa page Facebook, en s'appuyant sur le spropos tenus par le président de la République Emmanuel Macron dans la présente vidéo.

"Je suis atterrée de la décision de Donald Trump, Président des États Unis, un des pays les plus pollueurs du monde, de vouloir sortir de l'Accord de Paris sur le climat, signé en 2015. L'irresponsabilité de cette homme mais la vie de l'humanité toute entière en danger et celle des générations futures. Je vous invite à regarder l'intervention du Président de la République à ce sujet que je trouve très juste. Je partage chacun des mots énoncés." a écrit Monique Orphé.

Nassimah Dindar, présidente du Conseil départemental a elle aussi réagi sur sa page Facebook

"Cette annonce du Président des Etats-Unis est une décision grave qui va contre le sens de l'histoire. La question du climat est certainement l'un des plus grands enjeux de notre siècle et du siècle à venir."