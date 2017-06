Ce vendredi 2 juin, les météorologues annonce un temps ensoleillé sur la majorité de l'île toute la matinée .Toutefois, quelques nuages feront leur apparition sur le relief de La Réunion au cours de l'après-midi. Les prévisions de Météo France sont à consulter ci-dessous.

La matinée est plutôt agréable sur la majorité de l'île, même si des entrées maritimes apportent toujours de la grisaille et quelques averses en début de journée. L'après-midi est nuageux sur le relief, avec quelques averses principalement dans les hauts de l'Ouest. Le littoral reste plus ensoleillé, malgré des débordements nuageux sur la côte Ouest en cours d'après-midi.

Vent d'Est faible à modéré, et régime de brises dans l'Ouest. La mer reste agitée à forte sur le Sud et le Sud-Ouest, avec une houle de Sud-Ouest entre 2,50 et 3m.