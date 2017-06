166 : c'est le nombre de membres que compterait actuellement le Cabinet, dépendances et apparentés de la Région Réunion. Avec le service communication, les conseillers techniques, et le service protocole confondus, il s'agit sans doute du plus gros cabinet dont la collectivité ait jamais été dotée. Comment le sait-on ? Tous les noms ont été publiés très récemment sur une plate-forme en ligne, la même où des documents échangés par la team de campagne d'Emmanuel Macron ont été publiés après avoir été hackés. Interrogée par Imaz Press Réunion, La Région reconnaît, de fait, l'emploi de "conseillers techniques" réputés "experts" mais ne confirme ni n'infirme le chiffre des 166 employés

Après les #MacronLeaks, les hackers russes se sont peut-être penchés sur notre petit bout de terre perdu dans l’océan Indien. Sur la plate-forme où ont été publiés les documents internes de l’équipe d’Emmanuel Macron, de nouveaux noms - qui ne ne sont sans doute pas inconnus de beaucoup dans l'île -, sont apparus. Car après les #MacronLeaks, voici venir les #DidierRobertLeaks. Et, juste en dessous, se déroule une liste composée de 166 noms. Ces 166 noms, est-il écrit sur la plate-forme, sont ceux de personnes "rattachées au cabinet de Didier Robert" président de la Région Réunion. Ces personnes, est-il écrit sur la plate-forme, sont employées au "Cabinet, conseillers techniques, service communication, service protocole".

166, le chiffre est important. Et - si la plateforme est bien renseignée -, il ferait du Cabinet dépendances et apparentés actuel le plus important - par la taille - qui ait jamais existé au sein de la collectivité régionale.

• Les comparaisons

À titre de comparaison, sous le dernier majorat de Paul Vergès, le Cabinet et apparentés était composé d'une vintgaine de personnes. "166, c’est record du monde" plaisante un proche de la majorité de l'ex président Vergès. "De mémoire, il y avait 24 personnes réparties dans les différents services du Cabinet et de ses dépendances" note pour sa part un membre du Cabinet de l'époque. "La vraie question est de savoir ce que font tous ces gens, 166 personnes, il faut les occuper !" ajoute-t-il hilare. "Mais, il est vrai que la collectivité régionale semble avoir plus de moyens financiers. Le budget total de l'époque était de 740 millions d'euros, il est maintenant d'un milliard" sussure une source proche de l'ancienne majorité.

Toujours à titre de comparaison, le Conseil Départemental - budget total 1,56 milliard d'euros, emploie 33 personnes (titulaires, contractuels et deux chargés de mission compris) réparties entre le Cabinet, le service communication et le protocole.

Le Cabinet et apparentés de la Civis (communauté de communes regroupant Saint-Pierre, les Avirons, Cilaos, l'Etang-Salé, Petite Ile et Saint-Louis) compte … 4 membres ! Protocole et communication compris pour un budget total de 170 millions d'euros.

Les chiffres sont un peu plus élevés pour la Cinor (communauté d'agglomérations regroupant Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne). 12 personnes, dont un chargé de mission, sont réparties entre le Cabinet et le service communication. Le buget total de la collectivité est de 220 millions d'euros.

Le cabinet du TCO (communauté d'agglomérations regroupant la Possession, le Port, Saint-Paul, Trois Bassins et Saint-Leu ) est composé de trois membres. Le service communication compte une demie douzaine d'agents. La collectivité est à la tête d'un budget global de 218 millions d'euros.

Pour sa part la commune de Saint-Denis, 300 millions d'euros de budget, emploie un total de 49 personnes pour les services du Cabinet, de la communication et du protocole.

• La vérification

Nous avons, bien sûr, vérifié l'information auprès du Conseil Régional. D’abord, en téléphonant au service communication vers 10 heures ce jeudi. Pas de problème de ce côté : l’échange est cordial, et notre interlocuteur nous assure qu’il fera le "nécessaire". Il nous invite tout de même à formuler notre demande par mail, car c’est "la procédure".

Le mail a été envoyé à 10 heures 14.

Et la réponse - car il y a eu réponse (vous êtes étonné ? nous aussi) - est arrivée à 18 heures 19. Elle dit : "au même titre que toute collectivité régionale de moins de 1 million d’habitants, la Région Réunion dispose de 6 collaborateurs de cabinet et ce, conformément à l’article 12 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui dispose : l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil régional est ainsi fixé : cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ; une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.

A toutes fins utiles, les collaborateurs de cabinet sont soumis aux règles déontologiques que doit respecter tout agent public, bénéficiant ainsi de l’ensemble des droits et obligations visés par l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : liberté d’opinion, droit syndical, droit de grève, protection fonctionnelle, secret et discrétion professionnelle, etc.

Par ailleurs, je vous précise que les directions dont vous faites mention, à savoir celles du protocole et de la communication sont placées sous l’autorité administrative du directeur de cabinet. Il en est de même des conseillers techniques qui sont des experts en charge de domaines de compétences particulières comme dans le domaine du développement économique, l’éducation, la culture, l’aménagement du territoire, l’Union Européenne, etc".

La Région reconnaît donc l'emploi de "conseillers techniques" réputés "experts" mais ne confirme ni n'infirme le chiffre des 166 employés.

• Comment l'information a fuité

Un mail aurait été envoyé récemment aux 166 personnes citées dans la liste. Ce courriel demandait aux destinataires de veiller à effectuer scrupuleusement les tâches pour lesquelles ils sont rémunérées par la collectivité régionale. Les noms ont ensuite été recopiés et publiés sur la plateforme.

