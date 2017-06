Le 3 juin 2016, l'ancien champion du monde des poids lourds Mohamed Ali est décédé. Il avait 74 ans. L'événement a secoué au delà de sa ville natale, où il a donné ses premiers coups de poing. L'homme était également considéré comme une légende qui irradiait au delà des victoires sur les rings.

"On se focalise sur la boxe. Mais sa dimension est tellement plus grande. Il était en mission. Il avait un message à nous livrer", affirmait alors à l'AFP Sonny Fishback, un ancien camarade de classe de Mohamed Ali. A l'époque, le futur poids-lourd était plutôt frêle et il s'appelait Cassius Marcellus Clay. Il était élevé selon des préceptes baptistes, dans lesquels la lecture de la Bible prend une place importante. Lui et Sonny revenaient à pied de l'école ensemble. "Il nous disait qu'il deviendrait champion en catégorie poids-lourds. Personne ne le croyait", relate ce Noir de 75 ans, qui lui a fait carrière dans la musique.

À sa mort, les réactions et hommages se sont multipliés. Saluant la mémoire d'un homme "courageux sur le ring" mais qui était aussi un modèle pour les plus jeunes. #TheGreatest !