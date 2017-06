Coup d'envoi du Sakifo 2017 ! Le désormais traditionnel festival de musique de Saint-Pierre a pris ses quartiers à La Ravine Blanche ce vendredi 2 juin 2017. Notre journaliste a fait le tour des différentes scènes de cette première soirée. Grèn Sémé, Kery James, Tryo, Birdy Nam Nam... et dans tout ça, un petit havre vibrant au rythme du maloya : la salle verte, traditionnel même !

Coup d'envoi du Sakifo 2017 ! Le désormais traditionnel festival de musique de Saint-Pierre a pris ses quartiers à La Ravine Blanche ce vendredi 2 juin 2017. Notre journaliste a fait le tour des différentes scènes de cette première soirée. Grèn Sémé, Kery James, Tryo, Birdy Nam Nam... et dans tout ça, un petit havre vibrant au rythme du maloya : la salle verte, traditionnel même !

"La caz la pa mwin, mi dodo pas !" : les paroles résonnent au coeur de la petite salle verte, décorée dans l'esprit des communions et baptêmes. Les percussions rythment les pas de danse effrénés de la foule battant le sable avec enthousiasme. La salle verte, c'est un peu ce côté atypique du Sakifo, qui met à l'honneur la tradition péi et les chanteurs de l'île. On se prête avec plaisir, le temps d'un maloya ou deux, à bouger la tête et les jambes en suivant les percussions.

Quant à la tête d'affiche attendue de la soirée, elle n'a pas fait attendre ou languir son public. Tryo a animé la scène de Salahin, en entonnant leurs vieux tubes tels que "L'hymne de nos campagne" comme les nouveaux titres de leur dernier album. Dans la foule, un medley de plusieurs générations a applaudi le quatuor engagé.

Dans le thème texte engagé, on avait aussi - dans un tout autre genre - Kery James. Le rappeur a enflammé la Poudrière dès 20 heures, donnant le ton au festival. L'homme a peut-être pris quelques rides, mais sans que cela lui entame d'une quelconque manière ses paroles contestataires et vindicatives. De quoi lancer sans plus attendre cette 14ème édition du festival musical. Et pour cette première soirée, l'affluence s'est confirmée dès les premières heures d'ouverture, si l'on en croyait les impressionnantes files d'attente calées près des différents guichets.

Prochain rendez-vous : ce soir, où les amateurs, fans de et autres convertis au reggae devront se régaler. Damian Marley est attendu à 23 heures à Salahin. Devront aussi se produire Petite Noire, Georgio, Urbain Philéas. Le front de mer de Saint-Pierre va encore vibrer !