Voici les titres développés ce samedi :



- Sakifo 2017 - Entre Kery James, Tryo... et une salle verte !

- Association Réunion Protection Animale - Opération croquettes et adoption : un geste pour nos amis à quatre pattes

- Saint-Gilles Les Bains - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les allergies

- La Nordev - Les Zanimos à l'honneur

- Allemagne - Le festival "Rock am Ring" évacué en raison d'une "menace terroriste"

- Ça s'est passé un 3 juin - 2016 - Le célèbre boxeur Mohamed Ali est décédé

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Des nuages inoffensifs

Sakifo 2017 - Entre Kery James, Tryo... et une salle verte !

Coup d'envoi du Sakifo 2017 ! Le désormais traditionnel festival de musique de Saint-Pierre a pris ses quartiers à La Ravine Blanche ce vendredi 2 juin 2017. Notre journaliste a fait le tour des différentes scènes de cette première soirée. Grèn Sémé, Kery James, Tryo, Birdy Nam Nam... et dans tout ça, un petit havre vibrant au rythme du maloya : la salle verte, traditionnel même !

Association Réunion Protection Animale - Opération croquettes et adoption : un geste pour nos amis à quatre pattes

L'association Réunion Protection animale (RPA) réitère son opération croquettes et adoption ce samedi 3 juin 2017 du côté de la Rivière des Pluies au Monde des animaux. Azuima Issa, Miss Réunion 2015, est la marraine de l'évènement. Le rendez-vous, dont l'entrée est gratuite, est donné de 8h30 à 18h30.

Saint-Gilles Les Bains - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les allergies

Le XXIème congrès annuel d'allergologie 2017 se tient ce samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 au Saint-Alexis à Saint-Gilles Les Bains.

La Nordev - Les Zanimos à l'honneur

Du 3 au 5 juin 2017, la Nordev présente les animaux de ferme et les animaux de compagnie. Seront mis à l'honneur les chiens de grande taille, les chats, les reptiles, les rongeurs, les oiseaux et bien d'autres animaux !

Allemagne - Le festival "Rock am Ring" évacué en raison d'une "menace terroriste"

Le festival de musique "Rock am Ring", le plus important du genre en Allemagne, a été évacué vendredi soir en raison d'une "menace terroriste", moins de deux semaines après l'attentat de Manchester contre une salle de concert qui a fait 22 morts.

Ça s'est passé un 3 juin - 2016 - Le célèbre boxeur Mohamed Ali est décédé

Le 3 juin 2016, l'ancien champion du monde des poids lourds Mohamed Ali est décédé. Il avait 74 ans. L'événement a secoué au delà de sa ville natale, où il a donné ses premiers coups de poing. L'homme était également considéré comme une légende qui irradiait au delà des victoires sur les rings.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Des nuages inoffensifs

Même si le soleil se cache derrière quelques nuages, ces derniers promettent de rester secs ce samedi 3 juin 2017. Par contre, le vent se lève et les rafales avoisineront les 50km/h.