Ce vendredi 2 juin 2017, le groupe Tryo s'est produit au festival de musique du Sakifo. Suite à leur prestation, les commentaires se sont multipliés sur les réseaux sociaux. "Rend a nou la mer" et "Océan Prévention Réunion" déplorent un "scandale" et une provocation. En cause : le soutien du groupe à Sea Shepherd, organisation créée pour la protection des écosystèmes marins.

" TRYO chante WATSON avec drapeau SEA SHEPERD à 21h - St Pierre ! Un scandale ...

APPEL à les HUER et SIFFLER. HONTE à eux !! " s'insurge un post sur Facebook. Le groupe Tryo qui s'est produit hier soir n'a pas fait l'unanimité. Du côté du monde du surf péi, c'est même tout le contraire.