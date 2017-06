Ce samedi 3 juin à partir de 19h, les Sirènes de l'Ouest organisent leur gala de fin d'année à la piscine de Plateau Caillou. L'entrée est à 6 euros pour les adultes et à 4 euros pour les enfants.

Le spectacle sera assuré par toutes les équipes du club, des plus petits âgés de 4 ans aux adultes, soit environ 120 nageuses et un petit nageur. Ce sera l'occasion de présenter leur travail de cette année sportive avec plus d'une vingtaine de ballets aquatiques. Le public pourra se restaurer au snack et à la buvette mis à leur disposition.