Même si le soleil se cache derrière quelques nuages, ces derniers promettent de rester secs ce samedi 3 juin 2017. Par contre, le vent se lève et les rafales avoisineront les 50km/h. Ci-après, nous publions l'intégralité des prévisions de Météo-France.

L'amélioration est franche par rapport à un vendredi bien arrosé. Les quelques nuages qui longent la côte au vent en début matinée du côté de Saint-Joseph ou Sainte-Rose, sont bien inoffensifs. Ceux qui coiffent les montagnes de Saint-Gilles à Saint-Denis l'après-midi, le sont tout autant.





Bref une belle journée, où le vent et la houle sont les paramètres gênants du moment. On approche les 50 km/h en rafales sur Gillot, les 60 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Pierre. Quant aux vagues elles dépassent toujours les 2m50 en moyenne de Saint-Gilles à Saint-Philippe.