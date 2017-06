Le XXIème congrès annuel d'allergologie 2017 se tient ce samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 au Saint-Alexis à Saint-Gilles Les Bains.

En métropole et à travers le monde, les maladies allergiques (asthme, rhinite, eczéma, allergies alimentaires, médicamenteuses) explosent et constituent un problème de santé publique. A La Réunion, la prévalence des maladies allergiques est encore plus élevée et surtout elles sont de gravité plus importante. Cela, souligne la nécessité de renforcer les actions de formation médicale continue en allergologie qui est devenue cette année une spécialité universitaire à part entière.

Le Congrès Annuel d’Allergologie de l’ANAFORCAL O.I. accueillera à l’hôtel Saint Alexis de Saint-Gilles une centaine de professionnels de la santé avec différents intervenants experts. Les débats porteront sur les recommandations et leur application ainsi que sur les progrès thérapeutiques dans le but d’améliorer la prise en charge globale des maladies allergiques. Que faire pour diminuer, par exemple, le nombre croissant des admissions aux urgences pour crise d’asthme à La Réunion ? Quelles sont les nouveautés dans la prise en charge des allergies médicamenteuses ? Comment accueillir les enfants asthmatiques, souffrants d’allergies alimentaires ou cutanées à l’école ?



De nombreux médecins de La Réunion et venus de métropole animeront des conférences pour informer le public. Les horaires sont communiqués ci-dessous :

Samedi 3 juin 2017 :

8 h 30 Accueil des participants

9 h 00 à 10 h 30 conférences

10 h 30 pause

11 h 00 à 12 h 30 ateliers

12 h 45 à 13 h 45 repas

14 h 00 à 15 h 30 ateliers



Dimanche 4 juin 2017 :

8 h 30 Accueil des participants

9 h 00 à 10 h 30 conférences

10 h 30 pause

11 h 00 à 12 h 30 conférences

13 h 30 repas de clôture

15 h 30 pause

16 h 00 à 18 h 15 conférences

