Le samedi 3 et le dimanche 4 juin, la Saga du Rhum expose pour la première fois, le travail de Dominique Dorla. L'exposition éphémère intitulée YAYA " Vers us & Cie " est gratuite et accessible à tout public de 10h à 18h.

L’artiste réunionnaise, Dominique Dorla, grâce à sa toute première exposition invite le public à découvrir son travail et à entrer dans l’univers de Yaya, personnage androgyne et multiple qui est prétexte à revisiter ou interpréter tant les chefs d’œuvres classiques que les réalités de l’île. L’événement se déroule à la Saga du Rhum au Chemin Frédéline 97410 Saint-Pierre.

Plus d’informations : 0262 35 81 90

de/www.ipreunion.com