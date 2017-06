Le 4 juin 2014, l'ancienne prison Juliette Dodu est vendue à la SHLMR (Société d'habitations à loyer modéré de La Réunion) pour un montant de 1,9 million d'euros. Le centre pénitentiaire connaît ainsi une nouvelle vocation, celle d'un ensemble de logements sociaux.

Le 4 juin 2014, l'ancienne prison Juliette Dodu est vendue à la SHLMR (Société d'habitations à loyer modéré de La Réunion) pour un montant de 1,9 million d'euros. Le centre pénitentiaire connaît ainsi une nouvelle vocation, celle d'un ensemble de logements sociaux.

"On va reconvertir cette prison en un nouveau projet urbain qui mêlera à la fois la conservation des vestiges, mais aussi des constructions neuves et de l’espace public. Finalement, on va rendre à la ville un morceau de son territoire qu’elle ignorait totalement depuis des siècles", avait à l'époque conclu Raphaël Gastebois, architecte des Bâtiments de France.