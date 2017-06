Grande gagnante du concours régional, la mini-entreprise Soubik Company du Lycée Moulin Joli de La Possession a défendu son projet au concours national qui s'est déroulé à Paris les 1er et 2 juin dernier.

4 jeunes lycéens se sont envolés ce lundi 29 mai pour représenter et valoriser l’esprit d’entreprendre réunionnais. Ils ont présenté leur production péi devant un jury de professionnels et d’enseignants. L’AFDET (Association Française pour le Développement de l’Enseignement Technique), ainsi que les entreprises AlterEgo, Adecco, Avis Réunion, Fondation Crédit Agricole et SOS Médical ont permis à ces 4 jeunes et leurs professeurs de pouvoir faire ce voyage. Les professionnels de l’entreprise ont également coaché ces jeunes, juste avant leur départ, afin qu’ils brillent au mieux dans leur présentation à Paris.

Créée en début d’année scolaire, SOUBIK Company commercialise au sein de l’établissement des paniers de produits frais de 5 à 6 kg, des fruits, légumes issus de la culture biologique ou de l’agriculture raisonnée et produits secs. Elle est animée par deux sections de CAP Opérateur logistique et VPA (Vente produits alimentaires) qui préparent garçons et filles aux métiers de cariste et préparateur, vendeur de produits alimentaires.

Le concept de la mini-entreprise est simple. Les élèves du secondaire créent une entreprise qui fonctionne comme une société anonyme ou coopérative. Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des responsabilités dans leur entreprise. Ils conçoivent, produisent et commercialisent un produit ou un service. Ils assument aussi la gestion administrative et financière. La mini-entreprise permet aux élèves de découvrir l’organisation d’une entreprise, s’initier à la gestion de projet, apprendre à travailler en équipe et à prendre la parole en public, prendre des décisions et des responsabilités, stimuler et valoriser leurs qualités personnelles : créativité, solidarité, autonomie, esprit d’initiative et préciser leur orientation scolaire.



Le championnat national

L’objectif du championnat national était de mettre en avant les projets des mini-entreprises, vainqueurs lors des concours régionaux et d’apprécier l’atteinte des objectifs pédagogiques suivants : connaissance de l’entreprise et de son environnement et développement de savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux.

Le jeudi 1er juin, les mini-entrepreneurs ont présenté leur projet à l’oral en anglais devant un jury composé de représentants du monde de l’éducation et du monde de l’entreprise qui ont évalué la globalité de leur projet ainsi qu’un entretien en français.

Le vendredi 2 juin, les mini-entrepreneurs ont tenu un stand visité par 6 jurys thématiques qui ont évalué leur projet selon un axe précis. Deux types de jurys étaient mobilisés sur cet événement dans une démarche de bienveillance et d’exigence : les jurys pour les entretiens oraux et les jurys pour les prix thématiques évalués sur stand.