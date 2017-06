La Caisse d'allocations familiales, Pôle emploi, la Caisse générale de sécurité sociale, et la Chambre d'agriculture, proposent jusqu'au mardi 4 Juillet 2017, de 8h30 à 12h30 des permanences d'informations. Elles se feront dans les Pôles canne et à la Chambre d'agriculture de Saint-Pierre.

La Caisse d'allocations familiales, Pôle emploi, la Caisse générale de sécurité sociale, et la Chambre d'agriculture, proposent jusqu'au mardi 4 Juillet 2017, de 8h30 à 12h30 des permanences d'informations. Elles se feront dans les Pôles canne et à la Chambre d'agriculture de Saint-Pierre.

Des permanences sont mises en place jusqu'au 4 juillet 2017. Elles ont pour objectif de renseigner les salariés agricoles et demandeurs d'emplois sur les règles de cumuls des minima sociaux avec leurs salaires (coupeurs de canne, et autre emploi agricole). Elles souhaitent également informer les employeurs sur les démarches et avantages liés à l'embauche de salariés. Les permanences permettront aussi de renseigner le public plus globalement sur les autres prestations pouvant être assurées par ces organismes.

Le planning de ces permanences est le suivant :

Mardi 6 Juin de 8h30 à 12h30 : Pôle canne de BOIS-ROUGE, Saint-André

Mardi 13 Juin de 8h30 à 12h30 : Pôle canne de TAMARINS, Saint-Gilles-les-Hauts

Mardi 20 Juin de 8h30 à 12h30 : Pôle canne du GOL, Saint-Louis

Mardi 27 Juin de 8h30 à 12h30 : Chambre d’agriculture de Saint-Pierre

Mardi 4 Juillet de 8h30 à 12h30 : Pôle canne de LANGEVIN, Saint-Joseph



Pour toute information complémentaire, contacter la Chambre d'agriculture au 02.62.94.25.94 (espace emploi agricole), ou la direction de l’alimentation, de l’agriculture, et de la forêt (DAAF) au 02.62. 30.89.48 (service économie agricole).



de/www.ipreunion.com