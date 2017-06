Le Real Madrid, entraîné par Zinédine Zidane, a corrigé 4 à 1 la Juventus Turin en finale de la Ligue des champions samedi à Cardiff, ce qui permet au club espagnol de conserver son titre, ce qui n'était plus arrivé depuis l'AC Milan en 1989 et 1990. Le Real a gagné et Zidane est au sommet !

Le Real Madrid, entraîné par Zinédine Zidane, a corrigé 4 à 1 la Juventus Turin en finale de la Ligue des champions samedi à Cardiff, ce qui permet au club espagnol de conserver son titre, ce qui n'était plus arrivé depuis l'AC Milan en 1989 et 1990. Le Real a gagné et Zidane est au sommet !

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé et se place en favori pour le prochain Ballon d'Or. CR7 est devenu au passage le premier joueur à marquer dans trois finales de l'ère moderne (depuis 1992-93). C'est Cristiano Ronaldo qui a ouvert le score à la 20e minute pour le Real et Mario Mandzukic a égalisé pour la Juventus à la 27e minute. Casemiro et Asensio ont complété le score pour le Real tandis que Mario Mandzukic a sauvé l'honneur pour la Juve.



Le Real Madrid, tenant du titre, était en quête de sa 12e Ligue des champions, record absolu. Le succès espagnol fait entrer son entraîneur Zinédine Zidane dans l'histoire : personne, depuis Arrigo Sacchi, stratège du Milan AC, n'avait conservé le trophée (1989 et 1990). C'est maintenant chose faite !



A Cardiff (Millennium Stadium): Real Madrid bat Juventus 4 à 1 (mi-temps: 1-1)



Spectateurs: 66.000

Arbitre: F. Brych (GER)



Buts

Juventus: Mandzukic (27)

Real Madrid: Cristiano Ronaldo (20, 64), Casemiro (61), Asensio Willemsen (90)



Avertissements:

Juventus: Dybala (12), Pjanic (66), Alex Sandro (70), Cuadrado (72)

Real Madrid: Ramos (31), Carvajal (42), Kroos (53)



Exclusion:

Juventus: Cuadrado (83, 2e avertissement)



Les équipes:

Juventus: Buffon (cap) - Barzagli (Cuadrado 66), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Dani Alves, Pjanic (Marchisio 70), Dybala (Lemina 78), Khedira, Mandzukic - Higuain

Entraîneur: Massimiliano Allegri

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap), Marcelo - Modric, Casemiro, Isco (Asensio Willemsen 82) - Kroos (Álvaro Morata 89) - Cristiano Ronaldo, Benzema (Bale 77)

Entraîneur: Zinédine Zidane



- © 2017 AFP