Les premières heures de ce dimanche 4 juin 2017 devraient être ensoleillées sur l'île. En revanche, l'après-midi s'annonce nuageux selon les prévisions de Météo France et des averses pourraient survenir, particulièrement dans l'est. Les températures sont conformes aux normales saisonnières, de 24 à 28 degrés sur le littoral, hiver austral oblige.

Après un beau début de journée, l'après-midi s'annonce plus nuageux, surtout sur la moitié Est de l'île. Si la matinée est de nouveau bien ensoleillée et agréable, les nuages pointent leur nez dans les hauts mais aussi sur la façade Est et Sud-Est de l'île.



Dans l'après-midi, les averses sont anecdotiques sur le Nord et l'Ouest, se résumant le plus souvent à quelques gouttes. En revanche, le temps se dégrade davantage sur l'Est. Les pluies s'étendront de Saint-André à Saint-Joseph.



Les températures maximales atteignent les 24 à 28 degrés sur le littoral, 16 degrés au volcan et 15 degrés au Maïdo.



Le vent de Sud-Est est modéré et atteint les 50 à 60 km/h en rafales sur la côte Nord et la côte Sud.



La mer est agitée à forte avec une houle de Sud-Ouest résiduelle proche des 2 mètres en journée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.