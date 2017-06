Ce samedi 3 juin 2017, la brigade motorisée de la Rivière Saint-Louis a réalisé plusieurs contrôles de vitesse. Au total, 12 infractions ont été relevées en une après-midi. Un motard a notamment été contrôlé à 170 km/h au lieu de 110 sur la RN1 à Saint-Leu.

Ce sont trois pilotes qui se sont vus immédiatement confisquer leur permis de conduire ce samedi après-midi. L'un a été contrôlé à 155 km/h au lieu de 90 sur la RN2 à Grand Bois, le second à 110 km/h sur la RN1 à Saint-Leu et un troisième à 170 km/h au même endroit. La KTM 990 Adventure de ce dernier a été immobilisée.

Les contrevenants ont fait l'objet d'une rétention de leur permis de conduire et sont prochainement convoqués au tribunal de Saint-Pierre.

L'escadron départemental de sécurité routière rapelle que depuis début 2017, en zon gendarmerie, deux motocyclistes ont perdu la vie et 17 ont été blessés dont certains grièvement. "La cause principale est la vitesse excessive" déplore le commandant en second.

Les contrôles devraient continuer jusqu'à ce lundi, tard dans la nuit.