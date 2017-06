Le lundi 5 juin 2017 à partir de 8h30, la ville de Saint-Louis organise la deuxième édition du Festivélo. De nombreuses activités auront lieu dans le centre ville.

Lors de la journée spéciale vélo, le 2 roues se dévoile sous toutes ses formes : couché, électrique, urbain... Le lundi 5 juin 2017, le centre ville de Saint-Louis sera réservée à la petite reine avec des activités pour petits et grands.



Pour les cascadeurs un concours de roue arrière et une compétition de VTT seront organisées. Le public pourra également profiter d'une randonnée touristique à Saint-Louis en vélo de route ou pour les personnes les plus aguerries d’une balade jusqu'à Saint-Leu.



Le Rendez-vous est fixé au centre ville de Saint-Louis, le lundi 5 juin 2017 à partir de 8h30



Au programme :



(Toutes les activités sont gratuites sauf Compétition de VTT Urbain)



8h30 à 13h30 : Compétition de VTT Urbain, école de vélo + 3h d'endurance VTT (Epreuve ouverte aux licenciés et non licenciés sur circuit fermé) / Inscriptions payantes CCSL : 0692 64 37 75



8h30 à 15h00 : Essai de vélo couché, quad bike, vélo électrique et tandem



8h30 à 12h00 : Randonnée vélo de route / Itinéraire: Mairie de Saint-Louis, Saint-Leu (A/R) / Inscriptions : 0692 02 75 58 / Places limitées



9h30 à 11h30 : Randonnée touristique Ti Tour vélo service patrimoine / Itinéraire : mairie, temple, mosquée, la chapelle et retour à la mairie. Inscriptions : 0262 91 39 70 / Places limitées



08h30 à 15h00 : Piste de sécurité routière avec la Police Municipale



09h00 à 12h00 : Animation vélo enfant (Permis vélo) service APS



08h30 à 15h00 : Structures gonflables, atelier de maquillage et trampoline à l'élastique



14h00 à 15h00 : Concours de roue arrière ouvert a tous



Loterie: Tirage au sort pour tout les participants. A gagner 3 VTT

