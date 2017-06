Bonjour, voici les titres développés ce lundi 5 juin 2017 :



- Sakifo, komifo !

- La guerre en Syrie, un terreau de choix pour les feuilletons télévisés

- En mai, pluie et chaleur étaient au rendez-vous

- Ça s'est passé le 5 juin 2003 : Césaria Evora se produit à La Réunion

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : L'hiver austral oui, le soleil aussi !

Bonjour, voici les titres développés ce lundi 5 juin 2017 :



- Sakifo, komifo !

- La guerre en Syrie, un terreau de choix pour les feuilletons télévisés

- En mai, pluie et chaleur étaient au rendez-vous

- Ça s'est passé le 5 juin 2003 : Césaria Evora se produit à La Réunion

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : L'hiver austral oui, le soleil aussi !

[PHOTOS] Piscine du Chaudron - De belles empoignades dans le bassin

Nouvelle journée de championnats de La Réunion et de natathlon ce dimanche 4 juin 2017 dans le grande bassin de la piscine du Chaudron (Saint-Denis). L'occasion pour Imaz Press Réunion de réaliser de belles images

Sakifo, komifo !

Clap de fin de la 14ème édition du Sakifo. Après trois jours de musique, les portes du site de la Ravine Blanche se sont fermées aux premières heures de ce lundi 6 mai 2017. Et le festival s'est clôturé en beauté : risofé le matin à Terre-Sainte, et "bonnes vibes" avec Patrice et Keziah Jones dans la soirée.

La guerre en Syrie, un terreau de choix pour les feuilletons télévisés

Le bruit d'une explosion secoue les habitants de Damas, qui se précipitent persuadés de découvrir un carnage. Mais ils s'aperçoivent que la déflagration a été provoquée pour le tournage d'un feuilleton télévisé.

En mai, pluie et chaleur étaient au rendez-vous

Pluviométrie excédentaire et températures élevées pour la saison : le mois de mai 2017 a été un mix entre pluie et chaleur, selon le dernier résumé climatologique mensuel de Météo France. Les températures se classent au sixième rang des plus chaudes depuis 50 ans.

Ça s'est passé le 5 juin 2003 : Césaria Evora se produit à La Réunion

Le 5 juin 2003, la diva au pied nus se produit à la Ravine Saint-Leu. Une représentation unique mêlant mélancolie, espoir et tristesse. La capverdienne présentait alors au public réunionnais son dernier album intitulé "Voz d'Amor".

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : L'hiver austral oui, le soleil aussi !

Ce lundi 5 juin 2017 devrait ravir ceux qui profitent d'un jour férié ! Le soleil devrait régner en maître sur l'île et les températures seront douces sur le littoral, variant entre 24 et 28 degrés. La mer est agitée à forte.