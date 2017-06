Clap de fin de la 14ème édition du Sakifo. Après trois jours de musique, les portes du site de la Ravine Blanche se sont fermées aux premières heures de ce lundi 6 mai 2017. Et le festival s'est clôturé en beauté : risofé le matin à Terre-Sainte, et "bonnes vibes" avec Patrice et Keziah Jones dans la soirée.

Electro, reggae, soul, maloya... Mixez le tout, agitez bien, ça vous donne un mélange komifo ! Et la recette a encore marché pour le Sakifo de cette année. Le clou de cette année : le spectacle haut en couleurs du reggaeman Damian Marley, qui a fait carton plein face à la scène Salahin. Pas facile d'y passer le lendemain ! Et pourtant, Patrice a réussi le pari. L'artiste a propagé ses bonnes vibes, pour le plus grand plaisir de la foule présente.

L'autre tête d'affiche du festival, Keziah Jones, a tout aussi ravi les festivaliers venus l'applaudir. Jeu de virtuose, quelques cordes de guitare cassées, tout de noir vêtu, le chanteur qui a fait ses premières scènes dans les rues de Londres, a assuré le show.

Plus tôt dans la journée, le "risofé" a réuni plusieurs centaines de personnes près de la plage de Terre-Sainte. Bonne ambiance, soleil au beau fixe, et océan en arrière-plan : un cadre idyllique pour le concert d'Ousanousava. Le groupe, toujours fidèle au poste, a livré une prestation impeccable. Violon et kayamb, les incontournables, ont ambiancé le public !

