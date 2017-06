La gendarmerie a dressé son bilan des contrôles routiers effectués durant ce week-end prolongé de la Pentecôte. Au total, 457 infractions ont été constatés et 35 permis retirés sur le champ, principalement pour alcoolémie. Plus de 600 véhicules ont été contrôlés.

Les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière et les gendarmes des trois compagnies de l'île ont constaté 475 infractions, dont 44 délits sur les 640 véhicules contrôlés durant ce week-end prolongé. 35 permis ont été retirés sur le champ : 26 pour alcoolémie, 5 pour conduite sous stupéfiant et 4 pour excès de vitesse de plus de 40 km/h et 50 km/h.

Dans le détail, 45 alcoolémies ont été recensées. 26 étaient délictuelles, soit avec un taux supérieur à 0,80 g/L d'alcool das le sang. Un automobiliste a notammant été contrôlé avec 2,20 g/L. Une immobilisation et un retrait de permis ont été prononcées contre 5 conducteurs. 4 personnes ont refusé d'obtempérer : l'un d'entre eux a été placé en garde à vue. Par ailleurs, 184 excès de vitesse ont été constatés dont 4 à des vitesses particulièrement élevées entraînant un retrait immédiat du permis et la saisie d'une moto KTM 990 Adventure.

Parmi les autres infractions relevées : 9 défauts de permis de conduire, 38 usages de téléphone au volant, 37 non-ports de la ceinture et/ou dispositif de retenue pour enfants, 10 non-ports du casque, 76 infractions génératrices d'accidents graves (franchissement de la ligne continue, non respect du stop, des priorités ou d'un feu rouge) ainsi que 67 infractions diverses à propos des équipements ou des règles administratives.