Pluviométrie excédentaire et températures élevées pour la saison : le mois de mai 2017 a été un mix entre pluie et chaleur, selon le dernier résumé climatologique mensuel de Météo France. Les températures se classent au sixième rang des plus chaudes depuis 50 ans.

"Grâce aux pluies de la 1ère décade, le bilan mensuel est largement excédentaire de 50 %" indique Météo France dans son résumé climatologique de mai 2017. C'est notamment le sud-est qui en a davantage bénéficié, contrairement à la frange ouest du Port à Saint-Leu qui reste fortement déficitaire.

Côté températures, elles étaient plus élevées pour la saison : le mois de mai 2017 se classe ainsi au sixème rang des plus chauds depuis 50 ans.

