Ce week-end prolongé de la Pentecôte a été chargé sur les routes de l'île. Outre les contrôles routiers et les 35 permis retirés, les gendarmes ont été appelés pour différents événements : piétons sur la 4 voies, accidents ou alcoolémie. Ce samedi 3 juin 2017, un motard a également perdu la vie lors d'une collision au Port.

Les gendarmes sont intervenus à sept reprises dans les nuits de vendredi, samedi et dimanche, sur des piétons marchant la 4 voies ou sur la route nationale. De Sainte-Rose à Saint-Leu en passant par Sainte-Marie et Saint-Paul : certaines étaient fortement alcoolisés.

16 accidents matériels ont également été signalés aux gendarmes. Sur 10 des sinistres, au moins un conducteur était sous l'emprise de l'alcool, entre 0,79 et 2,12 grammes d'alcool par litre de sang.

Plusieurs refus d'obtempérer ont également été constatés ce week-end : un motocycliste a notamment masqué sa plaque d'immatriculation avec sa main en frôlant les gendarmes de Saint-Paul à vive allure. Les concernés devraient prochainement être convoqués.

Un autre scootériste a effectué un refus d'obtempérer aux gendarmes de St Benoît en forçant le passage et mettant en danger ces derniers. Il a été retrouvé un peu plus loin. Le scooter de grosse cylindrée n'était pas assuré, le pilote n'avait pas de permis et était positif aux contrôles de stupéfiants. Il est actuellement placé en garde à vue.

Ce week-end a, de plus, été mortel pour un motard. Le pilote est décédé ce samedi 4 jun en fin d'après-midi sur la RN1 au niveau du Port suite à une collision avec un autre deux-roues. Il était âgé d'une trentaine d'années. Depuis le début de l'année, ce sont 23 personnes qui ont perdu la vie dans des accidents sur les routes de l'île.