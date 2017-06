Voici les titres développés ce mardi 6 juin 2017 :



- Les planteurs ne baissent pas les armes : plusieurs manifestations prévues ce mardi

- Filière horticole péi : le pouvoir des fleurs en bonne voie

- Kwassa-kwassa: Macron prône "l'apaisement" avec son homologue comorien

- Impôts : plus que quelques heures pour déclarer ses revenus

- Ça s'est passé le 6 juin 2003 : affrontements entre les forces de l'ordre et des grévistes de l'Education Nationale

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : soleil et températures agréables

Les planteurs ne baissent pas les armes : plusieurs manifestations prévues ce mardi

Les planteurs n'en démordent pas : ce mardi 6 juin 2017, plusieurs actions coup de poing sont prévues avant la réunion avec les industriels à la Daaf (Direction de l'agriculture). Les différents syndicats refusent l'augmentation de 49 centimes obtenue sur le prix de la tonne de cannes. Du côté de la FDSEA et des JA, une opération escargot est prévue pour rallier l'usine de Bois-Rouge et la Daaf. Les membres de la CGPER se réuniront quant à eux à 9 heures devant la préfecture.

Filière horticole péi : le pouvoir des fleurs en bonne voie

Les fleurs de La Réunion : un véritable trésor végétal, souvent oublié, selon l'union des horticulteurs et pépiniéristes réunionnais (Uhpr). Un audit stratégique a été mis en place pour établir des actions prioritaires et redonner un coup d'éclat à la filière. Aujourd'hui, s'il y a encore "tout un travail à faire", les producteurs sont davantage connus de la part des institutions selon Patrice Fages, responsable du collectif.

Kwassa-kwassa: Macron prône "l'apaisement" avec son homologue comorien

Emmanuel Macron et son homologue comorien Assoumani Azali se sont entretenus au téléphone, convenant de "travailler dans un esprit d'apaisement et de confiance mutuelle" après l'indignation provoquée par la plaisanterie du président français sur les kwassa-kwassa, a indiqué lundi l'Elysée.

Impôts : plus que quelques heures pour déclarer ses revenus

Les retardataires ont jusqu'à minuit ce mardi 6 juin 2017 pour déclarer leurs revenus à l'administration fiscale en ligne. La Réunion fait partie des départements qui disposent encore d'une dernière chance pour le faire via Internet. Pensez-y : prendre du retard, c'est s'exposer à une majoration de 20 % du montant.

Ça s'est passé le 6 juin 2003 : affrontements entre les forces de l'ordre et des grévistes de l'Education Nationale

Le 5 juin 2003, de violents affrontements éclatent entre les forces de l'ordre et 300 grévistes de l'Eudcation Nationale près du rectorat. Au moins deux manifestants ont été blessés et huit interpellés. Refusant de reculer devant la charge des policiers, les grévistes ont tenu à les repousser.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : soleil et températures agréables

Un beau soleil devrait dominer en ce mardi 6 juin 2017. Si quelques nuages pourraient apparaître sur les hauts du Sud et du Sud Ouest, La Réunion reste globalement bien ensoleillée. Les températures oscillent entre 27 et 29 degrés sur le littoral.