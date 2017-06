Les planteurs n'en démordent pas : ce mardi 6 juin 2017, plusieurs actions coup de poing sont prévues avant la réunion avec les industriels à la Daaf (Direction de l'agriculture). Les différents syndicats refusent l'augmentation de 49 centimes obtenue sur le prix de la tonne de cannes. Du côté de la FDSEA et des JA, une opération escargot est prévue pour rallier l'usine de Bois-Rouge et la Daaf. Les membres de la CGPER se réuniront quant à eux à 9 heures devant la préfecture.

Les klaxons des tracteurs vont retentir ce mardi dans le secteur de la Providence. Une ultime réunion de négociations est prévue entre planteurs et industriels à la Direction de l'agriculture. Et pour les membres de la FSEA et des JA, c'est un peu la rencontre de la dernière chance : ils refusent net l'augmentation de 49 centimes sur le prix de la tonne de cannes accordée par Tereos. Les planteurs demandaient initialement une hausse de 6 euros.

Une importante mobilisation est donc prévue aujourd'hui par les différents syndicats. Une opération escargot menée par des tracteurs partira de l'usine de Bois-Rouge à Saint-André pour rejoindre la Direction de l'Agriculture à Saint-Denis, sur le boulevard de la Providence. Un autre rassemblement sera mené par la CGPER devant la préfecture dès 9 heures. Les manifestant rejoindront ensuite les tracteurs de la FDSEA et des JA en cortège.

Si les négociations n'aboutissent pas, la direction de l'agriculture risque d'être bloquée dès ce soir. Les planteurs sont prêts à rester sur le site le temps qu'il faudra. Les derniers échecs des discussions avaient conduit au blocage des différentes usines sucrières de l'île.