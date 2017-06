Un beau soleil devrait dominer en ce mardi 6 juin 2017. Si quelques nuages pourraient apparaître sur les hauts du Sud et du Sud Ouest, La Réunion reste globalement bien ensoleillée. Les températures oscillent entre 27 et 29 degrés sur le littoral.

Un beau soleil devrait dominer en ce mardi 6 juin 2017. Si quelques nuages pourraient apparaître sur les hauts du Sud et du Sud Ouest, La Réunion reste globalement bien ensoleillée. Les températures oscillent entre 27 et 29 degrés sur le littoral.

Le ciel du début de journée est bien dégagé, à l'exception de quelques nuages sur les flancs du volcan. Les habituels nuages de pentes apparaissent progressivement, mais la matinée devrait rester bien ensoleillée.



Durant l'après-midi, la grisaille se développe sur le relief de l'île, surtout sur les hauts du Sud et du Sud Ouest, où des averses se déclenchent par endroits. Le littoral reste en général bien ensoleillé. Les cirques de Mafate ou de Salazie conservent de belles éclaircies, mais les nuages pourraient s'étendre plus volontiers sur Cilaos.



Les températures maximales restent globalement de saison, avec 27 à 29 degrés sur le littoral, jusqu'à 23 degrés dans les cirques, et 15 à 16 degrés au volcan ou au Maïdo.



Le vent de Sud-Est est modéré, et souffle en journée sur la région des plages avec des rafales jusqu'à 50 km/h.



La mer est peu agitée vers la Possession ou Sainte Marie, mais agitée ailleurs, voire localement forte vers la pointe de la Table. La houle de Sud-Ouest s'amortit vers 1,5 mètre alors que la houle d'alizés est proche des 2 mètres.