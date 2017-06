BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 7 juin 2017 :



- Affaire de "poursuite irrégulière des fonctions d'élu public" mettant en cause Cyrille Hamilcaro. Le maire de Saint-Louis mis en examen -

- Les légumes lontan à l'honneur pendant la Somèn Kréol

- Impôts: le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019

- Ça s'est passé un 7 juin - 2015 : 4000 personnes mobilisées contre l'ouverture de la carrière de Bois Blanc

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Des nuages en quantité

-

Le maire de Saint-Louis mis en examen dans l'affaire de "poursuite irrégulière des fonctions d'élu public" mettant en cause Cyrille Hamilcaro

Ce mardi 30 mai 2017, un juge d'instruction de Saint-Pierre a mis en examen Patrick Malet, maire de Saint-Louis, pour complicité dans l'affaire de "poursuite irrégulière de fonction par un élu public" mettant en cause Cyrille Hamilcaro, ancien maire de Saint-Louis. Pour rappel, ce dernier est inéligible et sous le coup de plusieurs condamnations pour des malversations financières.

Impôts: le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, dont l'application prévue au 1er janvier 2018 avait été reportée par Emmanuel Macron, entrera en vigueur le 1er janvier 2019, annonce Edouard Philippe dans une interview au Parisien/Aujourd'hui en France daté de mercredi.

Les légumes lontan à l'honneur pendant la Somèn Kréol

Dans le cadre de la préparation de la prochaine semaine créole qui se déroule en Octobre, l'association Coordination Somèn Kréol organise une action de promotion des légumes lontan. Le but est également de sensibiliser la population réunionnaise sur les vertus culinaires, gustatives et diététiques dont elles disposent. Dans ce sens, une dégustation de recettes, élaborées par les Toques Blanches et des chefs cuisiniers de l'île, a été organisé le 30 mai dernier à la Coopérative Vivéa.

Ça s'est passé un 7 juin - 2015 : 4000 personnes mobilisées contre l'ouverture de la carrière de Bois Blanc

Sur la RN1A, autour de la Ravine du Trou, plus de 4000 personnes se sont réunies le dimanche 7 juin 2015 pour manifester contre le projet d'ouverture d'une carrière dans le quartier de Bois Blanc, à Saint-Leu. A l'appel d'un collectif citoyen, dont les revendications ont été entendues par certaines personnalités politiques, les participants mobilisés ont formé une longue chaîne humaine en guise de protestation.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Des nuages en quantité

Ce mercredi 7 juin, Météo France annonce un temps plutôt nuageux sur l'ensemble de l'île. Il pleuvra sur certaines zones de La Réunion au cours de la journée.