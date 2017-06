Dans le cadre de la préparation de la prochaine semaine créole qui se déroule en Octobre, l'association Coordination Somèn Kréol organise une action de promotion des légumes lontan. Le but est également de sensibiliser la population réunionnaise sur les vertus culinaires, gustatives et diététiques dont elles disposent. Dans ce sens, une dégustation de recettes, élaborées par les Toques Blanches et des chefs cuisiniers de l'île, a été organisé le 30 mai dernier à la Coopérative Vivéa.

Dans le cadre de la préparation de la prochaine semaine créole qui se déroule en Octobre, l'association Coordination Somèn Kréol organise une action de promotion des légumes lontan. Le but est également de sensibiliser la population réunionnaise sur les vertus culinaires, gustatives et diététiques dont elles disposent. Dans ce sens, une dégustation de recettes, élaborées par les Toques Blanches et des chefs cuisiniers de l'île, a été organisé le 30 mai dernier à la Coopérative Vivéa.

Calebasse, pipangaille, pomme en l'air et autres brèdes seront au menu lors de la semaine créole en Octobre prochain. En tout cas c'est ce que souhaite mettre en place l'association Coordination Somèn Kréol " On veut montrer aux réunionnais que ces légumes lontan qui sont souvent considérés comme des " mangé la misère ", qu’ils peuvent se conjuguer à de la haute gastronomie ", explique José Macarty, responsable de Coordination Somèn Kréol.

C’est pour cette raison que l’association a fait appel à des chefs cuisiniers réunionnais, et à des responsables des Toques Blanches pour que de nouvelles recettes à base de légumes lontan soient présentés aux Réunionnais.

Cette démarche a été initiée l’année dernière et se poursuit cette année. Ainsi, une dégustation a été organisée, rassemblant plus de 150 personnes venant de tous les horizons : " Des producteurs, des restaurateurs, des hôteliers, des responsables de centres de formation… On a pu leur proposer toute une gamme de créations culinaires. "

"Mise en place d'une fiière de production"

Parallèlement à l’action de promotion des légumes lontan, l’association a pour objectif de mettre en place une filière de production. Les restaurateurs convaincus de la qualité gustative, culinaire et diététique souhaitent être réapprovisionnés régulièrement pour mettre en place une carte de recettes. " Il y a nécessité de réguler la production en aval. Nous avons pris contact avec des coopératives, Vivéa et la coopérative des Avirons pour voir comment sensibiliser les producteurs sur le potentiel des légumes lontan, en terme de distribution et de commercialisation ", déclare José Macarty.

Cette année l’association veut travailler plusieurs légumes tels que le conflore. " Nous avons fait des bouchons au conflore. Nous pouvons faire toute une préparation à base de sa farine", explique-t-il.

D’autres partenariats sont prévus pour promouvoir ces légumes lontan : "Nous travaillons également avec les grandes surfaces, qui proposeront demain des dégustations, nous travaillons avec les municipalités, les écoles, ou encore avec Servair qui préparent les repas distribués dans les avions".

Pour la première fois, la semaine créole sera célébrée à l’étranger. " Des chefs cuisiniers de Hong-Kong, New York, Bruxelles, Marrakech et de Paris, etc, vont proposer à leur clientèle étrangère des plats sur la base des légumes lontan ", ajoute José Macarty.

La promotion des légumes lontan se déroulera tout au long de la semaine créole en Octobre. Cependant, en mettant en place cette ation, l’association Somèn Kréol souhaite que les Réunionnais sur le long terme se réconcilient avec leur patrimoine culinaire que sont les légumes lontan.

