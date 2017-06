Cinq pays, six îles : des femmes entrepreneures de l'océan Indien organisent la deuxième édition du Salon Made in femmes. La manifestation se déroulera du 28 septembre au 1er octobre 2017 au Domaine Les Pailles à l'île Maurice. "Elle rassemblera des femmes entrepreneures de la Réunion, de Maurice, de Madagascar, des Comores, de Rodrigues et des Seychelles. A La Réunion, c'est l'association Défis de Femmes présidée par Selvy Bala qui participera à l'analyse des candidatures à transmettre avant le samedi 17 juin" indique l'EFTICOI (Entreprendre au féminin, informer et communiquer dans l'océan Indien) qui organise l'événement avec le soutien de la Commission de l'océan Indien.

L'objectif de l'EFTICOI et de rassembler "plus de 150 participantes, consolider les premiers projets collaboratifs et créer des opportunités d’affaires transfrontalières". De nombreux secteurs d’activités seront représentés : agro-nutrition, TIC, environnement, énergie, services à la personne, conseil, développement durablement et commerce.

Cette manifestation, dont la première édition s’était tenue à La Réunion en 2014, "s’adresse aux femmes entrepreneures prêtes à se lancer à l’international, à l’exclusion des entreprises non immatriculées et des franchises" souligne l'EFTICOI. Les femmes entrepreneures de l'océan Indien sont membres du réseau international EFOI qui fêtera ses dix ans en août prochain.

Dossier d'inscription à télécharger sur www.salonmadeinfemmes.biz ou à demander par mail à e.pillard@terraevents.re