Le dimanche 25 juin 2017 aura lieu la 4ème édition de la course Duo a l'Etang-Salé. Une course organisée par l'association Famill'Espoir. L'année dernière, la course avait réuni plus de 800 participants.

Les enfants et adultes malades pourront lors de la course Duo courir ou marcher avec une personne en bonne santé dans le but de récolter des fonds. " Ils sont reversés à nos diverses actions de soutien pour les familles tout au long de l’année ", déclare les organisateurs.

Pour rappel, Famill’Espoir est une association qui soutient les familles d’enfants à besoins spéciaux ou porteurs de maladie chronique sur l’île de la Réunion mais aussi sur l’Océan Indien. Le départ de ce dimanche 25 juin se fera devant le Golf Club de Bourbon, comme tous les ans.



de/www.ipreunion.com