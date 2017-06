Ce mercredi 7 juin, Météo France annonce un temps plutôt nuageux sur l'ensemble de l'île. Il pleuvra sur certaines zones de La Réunion au cours de la journée. Les prévisions des météorologues à retrouver ci-dessous.

Le temps s'annonce humide ce mercredi. Les nuages accompagnés de précipitions sont présents dès le matin sur le Sud et l'Est, alors que le temps est plus sec sur le reste de l'île. Mais l'évolution nuageuse s'empare rapidement du relief, et le ciel est couvert sur la grande majorité du département l'après-midi, avec des averses sur les hauts. Le temps est toujours maussade avec des précipitations localement modérées sur la région du volcan.

Le vent de Sud-Est est modéré à assez fort avec des rafales sensibles sur les zones côtières exposées, y compris les plages de l'Ouest, ou sur les sommets.