Depuis quelques jours des mauvaises odeurs empoisonne le quotidien des personnes résidant à côté de la station d'épuration du Grand Prado à Sainte-Maire. "Suite à un aléa d'exploitation, un lot de boues issu de la filière de traitement du Grand Prado, présente une odeur inhabituelle, perceptible à proximité de la station d'epuration des eau usées" reconnaît Veolila dans un communiqué publié ce mercredi 7 juin 2017 (Photo d'illustration D.R.)

"Le lot de boues présentant une anomalie a pu être identifié et isolé, et est actuellement en cours d’évacuation" affirme Veolia en asurant que ses équipes "font le maximum afin d’organiser cette évacuation dans les plus brefs délais". L'entreprise "s’excuse pour la gêne occasionnée" et dit qu'elle "met tout en oeuvre pour un retour à la normale dans les plus brefs délais".

