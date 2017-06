BONJOUR, voici les titres développés ce jeudi matin 8 juin :



- Le préfet abandonne le projet d'arrêté à Boucan Canot - Pas de pêche aux requins en zone de protection renforcée

- Le policier qui a tiré sur l'agresseur d'un fonctionnaire de police à Paris est Réunionnais

- La mobilisation des planteurs ne désemplit pas : "cette fois, ça passe ou ça casse"

- Les personnes malades et en bonne santé courent ensemble pour la Course duo

- Ca s'est passé un 8 juin 2013 : Houssen Amode élu président du conseil régional du culte musulman

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - De la pluie et du vent au programme

Il n'y aura pas de pêche aux requins dans la zone de protection renforcée de l'écosystème à Boucan-Canot (Saint-Paul). Le préfet a abandonné l'idée après que la consultation publique sur le projet d'arrêté autorisant ces captures ait été massivement défavorable à l'ouverture d'un secteur de pêche professionnelle. La consultation a eu lieu du 8 au 28 février 2017. Les résultats ont été communiqués ce jeudi 1er juin au Comité régional d'études et de sports sous-marins. À sa demande. Cette décision du préfet enterre, de fait, toute possibilité de capture dans la zone de protection renforcée. Le policier qui a tiré sur l'agresseur d'un fonctionnaire de police à Paris est Réunionnais L'homme qui a attaqué un fonctionnaire de police à coups de marteau sur le parvis de Notre-Dame ce mardi 6 juin 2017 à Paris a été neutralisé par un policier réunionnais originaire de Sainte-Marie, annonce Réunion1ere ce jeudi. Il a tiré sur l'agresseur qui venait d'assener un coup de marteau à son collègue. Ce dernier a cru "y laisser (sa) vie" face à quelqu'un de "déterminé", a-t-il raconté mercredi sur Europe 1. Une réunion est organisée ce jeudi en préfecture - La mobilisation des planteurs ne désemplit pas : "cette fois, ça passe ou ça casse" A quelques semaines du début de la campagne sucrière, les planteurs de cannes à sucre enchaînent les actions et maintiennent une mobilisation sans faille pour obtenir une hausse du prix de la tonne de cannes de la part des industriels de l'île. Depuis fin mai, opérations escargot, manifestations et blocages des usines rythment les négociations qui n'aboutissent à aucun consensus. Ce jeudi 8 juin 2017, une ultime réunion est organisée en préfecture où seuls les syndicats de planteurs sont convoqués. L'Etat jouera un rôle de médiateur entre les deux parties et présentera les propositions des industriels, dans l'espoir d'une sortie de crise.

Le dimanche 25 juin 2017 aura lieu la 4ème édition de la course Duo a l'Etang-Salé. Une course organisée par l'association Famill'Espoir. L'année dernière, la course avait réuni plus de 800 participants.

Les élections pour le conseil régional du culte musulman se sont tenues le samedi 8 juin 2013 à La Réunion. Seule à se présenter, la liste conduite par Houssen Amode a été élue avec 85 voix sur 89. Trois votes blancs et un nul ont été comptabilisés. Pour Houssen Amode, ce nouveau mandat s'inscrit "dans la continuité de l'action déjà entreprise".