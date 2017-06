Le 3 et 4 juin 2017, cinq Réunionnais ont participé au championnat de France de difficulté de Quimper. Ils ont réussi à décrocher quatre médailles. Deux d'entres elles sont des titres de champion de France de combiné 2017.

Solène Moreau et Iliann Cherif, ce sont eux les champions de France de combiné 2017 d’escalade. Les deux minimes licenciés au club Autral Roc Tampon ont terminé sur la première marche du podium malgré une 6ème place pour Solène et 10ème pour Iliann au Championnat de difficulté. En effet, les deux jeunes ont tous les deux réalisé de très bons résultats aux coupes d’Europe de bloc et de vitesse du mois dernier.

Deux autres médailles ont également été gagnées.

Kintana Iltis, qui termine à la 4ème au championnat de difficulté, réussi néanmoins à décroché un titre de vice championne de combiné. La minime d’Austral Roc repart donc avec une médaille d’argent.

En cadette Lucile Saurel finit la compétition de difficulté à la 26ème position. Cette contre performance la prive du titre au Championnat de France de combiné mais elle repart avec une belle médaille d’argent.

Josig Herbreteau, licencié du club Montagne Réunion termine la saison à la 41ème place.



