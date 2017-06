A quelques semaines du début de la campagne sucrière, les planteurs de cannes à sucre enchaînent les actions et maintiennent une mobilisation sans faille pour obtenir une hausse du prix de la tonne de cannes de la part des industriels de l'île. Depuis fin mai, opérations escargot, manifestations et blocages des usines rythment les négociations qui n'aboutissent à aucun consensus. Ce jeudi 8 juin 2017, une réunion est organisée en préfecture. Les syndicats de planteurs seront reçus à 14h30 et les industriels à 17 heures. L'Etat jouera un rôle de médiateur entre les deux parties dans l'espoir d'une sortie de crise.

Ils sont prêts à tout et ne lâcheront rien. "Cette réunion, ça passe ou ça casse" lançait Frédéric Vienne à la sortie d'une réunion avec le secrétaire général de la préfecture ce mardi 6 mai au soir. Alors que le soleil était déjà couché, la motivation des planteurs pour continuer la mobilisation entammée depuis la fin du mois de mai était intacte.

Après une journée d'actions, rythmée par des rassemblements et une opération escargot paralysant la circulation pendant plusieurs heures, les agriculteurs continuaient à réclamer justice pour leur principale revendication : la hausse du prix de la tonne de canne. A l'issue d'une énième réunion du comité paritaire de la filière canne annulée au bout d'une heure en raison de l'absence de Téréos à la table des négociations, les tracteurs ont repris la route pour la préfecture, paralysant une nouvelle fois la circulation.

#974 #LaRéunion Grosse colère des planteurs et opération escargot vers la préfecture. Ils réclament 6 euros de hausse du prix de la canne pic.twitter.com/XeewGLiGIh — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 6 juin 2017

Cette mobilisation, que les planteurs ne veulent pas voir faiblir, continue de faire monter les tensions depuis qu'une hausse de 49 centimes d'euro par tonne de cannes a été proposée par Téréos, alors que les planteurs demandaient une augmentation de 6 euros. Les agriculteurs criant à l'humiliation, ont ensuite organisé les évènements que nous connaissons. Si les planteurs souhaitent "trouver les industriels parce qu'ils ne veulent pas venir" à eux, Téréos déplore les méthodes employées, qui selon l'entreprise, rompent la charte de bonne conduite signée par les deux parties.

Au lendemain d'une nouvelle journée de blocages - les usines du Gol et de Bois Rouge, mais aussi le siège de Téréos à Quartier Français et celui du syndicat du sucre à la Bretagne, dont le personnel a dû être évacué - la réunion prévue ce jeudi à 14h30 pourrait marquer la fin d'un conflit entre l'industrie sucrière et l'une des principales forces de la culture agricole locale, ou entamer une nouvelle vague de manifestations soutenues, dont seuls les planteurs ont le secret. Ces derniers n'en démordent pas et ont annoncé débuter les négociations du prix de la tonne de canne à partir de 3 euros. Pas moins. Pour l'occasion, La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs s'allieront à la CGPER pour parler d'une voix commune, dans le but d'améliorer les revenus de tous les planteurs.

jm/www.ipreunion.com