Voici les titres développés ce vendredi :



- "Hypoallergénique" ou "apaisants", ces cosmétiques contiendraient allergènes et perturbateurs endocriniens

- Oui, il y a des cosmétiques "sains et sûrs", rassure "60 millions de consommateurs"

- Journées nationales de la Croix-Rouge française - "Aidez-nous à sauver des vies"

- France 2: Pujadas a présenté son dernier JT entouré par ses collègues

- Ca s'est passé un 9 juin - 2010 : Jacqueline Farreyrol élue à la tête de l'IRT

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil devrait refaire son apparition

UFC-Que choisir établit une liste de produits potentiellement dangereux - "Hypoallergénique" ou "apaisants", ces cosmétiques contiendraient allergènes et perturbateurs endocriniens

Déodorants, crèmes de soin, produits capillaires... La liste des produits cosmétiques contenant allergènes et perturbateurs endrocriniens ne cesse de s'allonger grâce au recensement des consommateurs eux-mêmes. L'association UFC-Que choisir a mis a disposition sur sa plate-forme internet quelques outils pour permettre aux acheteurs de signaler les produits, au packaging visiblement inoffensif, qui contiennent pourtant des substances chimiques dangereuses pour la santé sur le long terme. Liste des substances potentiellement nocives, carte-repères et fiches explicatives ont permis de recenser plus de 1000 produits depuis le lancement de l'opération en mars 2016.

Perturbateurs endocriniens ou allergènes inquiètent les consommateurs - Oui, il y a des cosmétiques "sains et sûrs", rassure "60 millions de consommateurs"

Acheter une crème hydratante ou un shampooing non irritant et sans danger, c'est possible, assure jeudi 60 millions de consommateurs, à condition de préférer les tubes aux pots, de privilégier les produits avec peu d'ingrédients ou encore de se méfier des vertus vantées sur l'étiquette.

Journées nationales de la Croix-Rouge française - "Aidez-nous à sauver des vies"

Du 10 au 18 juin 2017, se tiendront les Journées Nationales de la Croix-Rouge française à La Réunion. Les bénévoles de l'île iront à la rencontre de la population pour récolter des fonds à destination des personnes vulnérables. Le but est de sauver des vies tout au long de l'année.

[VIDEO] France 2: Pujadas a présenté son dernier JT entouré par ses collègues

"Merci" et "vive l'information": David Pujadas a présenté jeudi son dernier 20 heures sur France 2, après 16 ans passés aux manettes du journal télévisé de la chaîne publique, sous les applaudissements de ses collègues qui lui ont rendu un hommage chaleureux.

Ca s'est passé un 9 juin - 2010 : Jacqueline Farreyrol élue à la tête de l'IRT

Jacqueline Farreyrol succède à Pierre Vergès à la présidence de l'IRT (Ile de La Réunion Tourisme). L'annonce a été faite par Didier Robert lors d'une conférence de presse organisée le mercredi 9 juin 2010. Le président de Région a également esquissé la politique de sa collectivité en matière de tourisme. Il a officialisé l'installation d'un "pôle de compétence et d'expertise touristique" réunissant des personnalités sur secteur du tourisme. Il a également annoncé une série d'engagements comme le soutien financier des investisseurs dans ce secteur et le renforcement de la coopération régionale. Objectif de la majorité régionale en place, "tendre vers le chiffre de 600 000 touristes".

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le soleil devrait refaire son apparition

Ce vendredi 9 mai 2017, les météorologues annoncent des nuages. Toutefois, le soleil sera de nouveau présent dans le ciel réunionnais après la grisaille des derniers jours.