Jacqueline Farreyrol succède à Pierre Vergès à la présidence de l'IRT (Ile de La Réunion Tourisme). L'annonce a été faite par Didier Robert lors d'une conférence de presse organisée le mercredi 9 juin 2010. Le président de Région a également esquissé la politique de sa collectivité en matière de tourisme. Il a officialisé l'installation d'un "pôle de compétence et d'expertise touristique" réunissant des personnalités sur secteur du tourisme. Il a également annoncé une série d'engagements comme le soutien financier des investisseurs dans ce secteur et le renforcement de la coopération régionale. Objectif de la majorité régionale en place, "tendre vers le chiffre de 600 000 touristes".

Jacqueline Farreyrol a été élue à l'unanimité présidente de l'IRT à l'issue du conseil d'administration de la structure. "Je mesure bien toute la responsabilité qui m'incombe. Je mènerai ma mission en y mettant ma joie et mon enthousiasme", a affirmé l'artiste réunionnaise. "J'aimerais qu'au-delà de l'image de carte postale que nous connaissons de La Réunion, nous apportions ce supplément d'âme qu'on lui connaît, une terre d'accueil et de métissage", a t-elle ajouté. Pascal Viroleau devient quant à lui directeur de la structure. Jacqueline Farreyrol arrive donc à la tête d'une structure qui sera "chargée de la coordination et de la mise en oeuvre de la politique touristique régionale".



C'est en réalité le "pôle de compétence et d'expertise touristique" qui est chargé d' "impulser la politique touristique régionale". Elle est composée de professionnels du secteur touristique, à savoir Alain Técher, président de l'ATSR (association tourisme sud Réunion), Danièle Lenormand, directrice de la Saga du Rhum, Katherine Chatel, présidente du comité des professionnels du tourisme de l'île de La Réunion, à Philippe Doki-Thonon, président de l'Umih (union des métiers et des industries de l'hôtellerie), Catherine Frécaut, représentante du syndicat national des agences de voyages, Daniel Condina, gérant d'une entreprise de location de voitures, Zakaria Omarjee, responsable de l'antenne sud d'Air Mauritius et Serge Gelabert, photographe.



En 2014, la chambre régionale des comptes (CRC) se penche sur les finances de l'IRT (Ile de La Réunion Tourisme) pour la période 2008-2013, couvrant la fin de la présidence de Pierre Vergès (2008-2010) et celle de Jacqueline Farreyrol (2010-2014). Une procédure normale concernant l'utilisation de fonds régionaux, et dont les conclusions seront rendues prochainement. Mais certains points auraient toutefois déjà attiré l'oeil de la CRC, qui s'interroge sur une éventuelle confusion des genres autour des missions de certains agents ou encore sur le montant des sommes investies au vu des résultats obtenus.

Après quatre années passées à la tête de l'IRT, Jacqueline Farreyrol a annoncé le mardi 6 mai 2014 sa démission de la présidence de l'Île de La Réunion Tourisme. "J'ai envie de passer la main en toute quiétude avec l'ensemble du personnel et des élus. Vous connaissez ma vie artistique d'avant : j'ai laissé de côté plein de beaux projets et j'ai envie - avant qu'il ne soit trop tard - de reprendre toutes mes passions au niveau de la musique et du théâtre", a-t-elle expliqué au micro de Radio Festival. Patrick Serveaux, premier vice-président de l'institution, a repris le relais de la présidence le 13 mai 2014.

