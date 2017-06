Déodorants, crèmes de soin, produits capillaires... La liste des produits cosmétiques contenant allergènes et perturbateurs endrocriniens ne cesse de s'allonger grâce au recensement des consommateurs eux-mêmes. L'association UFC-Que choisir a mis a disposition sur sa plate-forme internet quelques outils pour permettre aux acheteurs de signaler les produits, au packaging visiblement inoffensif, qui contiennent pourtant des substances chimiques dangereuses pour la santé sur le long terme. Liste des substances potentiellement nocives, carte-repères et fiches explicatives ont permis de recenser plus de 1000 produits depuis le lancement de l'opération en mars 2016.

Des produits largement consommés

Dans cette liste, l'association n'hésite pas à citer quelques marques des plus connues et plus vendues en grande distribution ou même en pharmacie. "Ces produits ont pour point commun de renfermer plusieurs perturbateurs endocriniens (PE). À la clé, un possible effet cocktail. Enfants, adolescents et femmes enceintes doivent les fuir. Or, rien n’empêche une adolescente ou une femme enceinte d’utiliser l’Huile sèche sublimante du Petit Marseillais, le déodorant Natur Protect de Sanex, ou encore le rouge à lèvres Deborah Milano, qui cumule pas moins de quatre perturbateurs endocriniens" écrit l'association.

Cette dernière appelle également à la méfiance, quant aux mentions "peau sensible", "apaisant", "hypoallergénique", "testé sous contrôle dermatologique". Car, certains produits affichant ces descriptions "contiennent pourtant un allergène des plus redoutables : la methylisothiazolinone (MIT), parfois associé à son proche parent, la methylchloroisothiazolinone (MCIT)" rappelle UFC- Que choisir. Ces substances, qui sont de puissants antibactériens largements utilisés dans les produits de soins sont aussi d'importants allergènes, causant, entre autre, des irritations de la peau. On les retrouve dans "le gel pour l’hygiène intime de Intima, un savon "extra-doux" de By U, une crème lavante "testée sous contrôle dermatologique" de Leader Price, ou dans des cosmétiques destinés aux enfants : gel douche Kids de Tahiti, shampooing Miss de Phytospecific, savon Dettol au pamplemousse, shampooing pour "usage fréquent, dès 3 ans" de Manava" selon la liste des con

Certains produits mis sur le marché frôleraient même l'illégalité selon l'association, notamment les cosmétiques pour les cheveux. En effet, la présence de MIT et de MCIT est depuis quatre mois interdite pour cette gamme, mais le "gel coiffant fixation blindée Vivelle Dop, le spray solaire pour enfants ainsi que lait et spray après-soleil supposés "calmer rapidement votre peau" de Lovea, ou encore la bille pour les yeux L’Oréal Men" qui en continennt, sont toujours dans les rayons des grandes surfaces.

Les perturbateurs endocriniens traversent les générations

Si UFC-Que choisir ne liste qu'un peu plus de 1000 produits, contenants allergènes et perturbateurs endocriniens, ces derniers sont présents au delà des cosmétiques et se retrouvent dans la nourriture, issus des chaînes de production, ou des emballages.

Bien qu'ingérés à très faible dose, leur effet négatif sur la santé n'en est pas moindre. Ces molécules qui agissent sur l'équilibre hormonale peuvent impacter la croissance, le comportement et l'humeur, le sommeil, la circulation sanguine ou encore la fonction sexuelle reproductrice. La toxicité de ces composants est la plus élevée lorsqu'une femme est enceinte, ou pendant la puberté des adolescents. De ce fait, les effets nocifs des perturbateurs endrocriniens peuvent avoir des conséquences sur les générations futures, en impactant les descendances.

Cependant, trouver des produits sains et sûrs dans le commerce reste possible. L'association "60 Millions de consommateurs", à condition de préférer les tubes aux pots, de privilégier les produits avec peu d'ingrédients ou encore de se méfier des vertus vantées sur l'étiquette.

jm/www.ipreunion.com