Du 10 au 18 juin 2017, se tiendront les Journées Nationales de la Croix-Rouge française à La Réunion. Les bénévoles de l'île iront à la rencontre de la population pour récolter des fonds à destination des personnes vulnérables. Le but est de sauver des vies tout au long de l'année.

Du 10 au 18 juin 2017, se tiendront les Journées Nationales de la Croix-Rouge française à La Réunion. Les bénévoles de l'île iront à la rencontre de la population pour récolter des fonds à destination des personnes vulnérables. Le but est de sauver des vies tout au long de l'année.

Récoler un maximum de dons c’est l’objectif de la Croix-Rouge française de l'île. Pendant plus d’une semaine, les bénévoles seront présents dans les lieux de grands lieux de passage. Robert Moutalou, président de la délégation territoriale de la Croix Rouge française à La Réunion, appelle la population à venir aider les bénévoles : "On souhaite les sensibiliser aux action que nous menons. Nous n’arriverons pas à récolter assez de fonds sans les Réunionnais".

La Croix-Rouge rappelle que la méthode la plus efficace pour avoir des euros est la récolte des bénévoles sur le terrain. "Les Réunionnais sont très généreux malgré les difficultés sociales et économiques", déclare le président.

Robert Moutalou, président territoriale de La Croix Rouge de La Réunion appelle à la générosité des Réunionnais ! @CroixRouge @Ipreunion pic.twitter.com/aCk8chC6b4 — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 8 juin 2017

Les fonds récoltés lors de ces journées, appuyées par la marraine Aurélie Béton, permettront de fournir des colis alimentaires à la population réunionnaise dans le besoin. Chaque année, entre 100 000 et 125 000 personnes bénéficient d’une aide de la part de l’association. "La Croix-Rouge veut éviter la grande précarité. On veut aider un maximum de Réunionnais en difficultés à payer leurs factures par exemple", déclare Henri-Claude Robert, vice-président de la délégation territoriale de La Réunion.

Ces journées nationales permettent chaque année de financer 30% des activités menées par l’association-entreprise. En 2016, 56 000€ ont été récoltés. Depuis trois ans, l’urgence reste l’aide alimentaire et la Croix-Rouge veut répondre à la forte demande. "Nous souhaitons depuis deux ans mettre en place, un véhicule, "La Croix-Rouge sur roues" qui ramenera les actions au plus près des habitants résidants loin des villes", le vice-président.

Pendant neuf jours, entre 500 et 600 bénévoles arpenteront les grandes enseignes et rues piétonnes munis de leur tronc pour recueillir les dons. "Seul on ne fait rien, à plusieurs on fait tout", termine Robert Moutalou. Ces fonds seront répartis sur l'ensemble du territoire réunionnais en fonction des besoins de la population démunie et en fonction de la somme collectée.

de/www.ipreunion.com