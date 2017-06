Ce vendredi 9 mai 2017, les météorologues annoncent des nuages. Toutefois, le soleil sera de nouveau présent dans le ciel réunionnais après la grisaille des derniers jours. Le bulletin météo complet de Météo France est à retrouver ci-dessous.

Pluies et vent sont toujours d'actualité sur la façade Est du Volcan. Ailleurs, le temps est plus clément et le soleil commence à faire progressivement son retour sur les plages.

Le vent d'Est est toujours soutenu avec de fortes rafales sur le littoral nord et sud mais il faiblit légèrement sur le relief.

La houle de Sud-Ouest s'amortit au profit d'une houle d'alizé approchant les 3m en journée.