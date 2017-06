Une délégation réunionnaise de natation synchronisée de La Réunion s'est envolée ce mercredi 7 juin vers Paris pour participer aux championnats de France N3 Avenirs. Agées de 9 à 12 ans, les Sirènes de l'Ouest s'entrainent à St Paul et les nageuses du Moufia Aquatic Club à St Denis.

Les jeunes filles évolueront en solos, duos et ballets d'équipe à Cergy Pontoise le 10 et le 11 juin. Elles logeront dans le même hôtel et ont prévu des entrainements communs, des sorties ensemble, sous la surveillance de leurs coachs.

de/www.ipreunion.com