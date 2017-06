Le vendredi 10 juin 2016, la compétition de l'Euro 2016 s'est ouverte par le match France-Roumanie. Les Bleus l'ont emporté, grâce au but lumineux de Dimitri Payet dans les dernières minutes. A la 89ème minute, le Réunionnais envoie un ballon en pleine lucarne et offre une victoire sur le fil aux Bleus. Les larmes de joie qu'il a ensuite versé ont achevé de charger d'émotion ce match souvent laborieux pour la France. Le premier but a été marqué par Olivier Giroud à la deuxième mi-temps (57') sur un centre de Dimitri Payet désormais incontournable

Dimitri Payet, le sauveur, a versé des larmes d'émotion: longtemps crispée et paralysée par la pression, l'équipe de France a fini par sortir vainqueur du match d'ouverture de "son" Euro-2016 contre la Roumanie (2-1) grâce l'éclair de génie du marmaille la kour au Stade de France.

Les larmes de Payet à sa sortie du terrain resteront sans doute l'un des grands moments de cet Euro que la France finira par perdre en finale devant le Portugal

