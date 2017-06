Voici les titres développés ce samedi 10 juin 2017 :



- Ramadan : le partage au coeur de la rupture du jeûne

- Foot - Mondial-2018: Suède-France, les Bleus perdent le nord en qualifications après une grosse bourde d'Hugo Lloris

- Baccalauréat 2017, dernière ligne droite pour 11 608 candidats

- Somalie : elles fuient la faim, et sont violées dans les camps de déplacés

- Ça s'est passé le 10 juin 2016 : Dimitri Payet offre la victoire aux Bleus à la 89ème minute et pleure de joie

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : soleil en lèr et mercure en baisse

[VIDEO] Ramadan : le partage au coeur de la rupture du jeûne

Peu après 17h30, le soleil commence à se coucher sur La Réunion. En ce mois sacré de ramadan pour les musulmans de l'île, la soirée débute par la rupture du jeûne, également appelée iftar. Plusieurs centaines de personnes affluent au coeur de la grande mosquée de Saint-Denis à l'appel à la prière, avant de commencer à manger et à boire, tous ensemble. Imaz Press a pu partager ce moment, immortalisé en images.

[VIDEO] Foot - Mondial-2018: Suède-France, les Bleus perdent le nord en qualifications après une grosse bourde d'Hugo Lloris

Temps additionnel: Lloris déserte ses cages et relance mal, et la Suède en profite pour marquer le but de la victoire... L'équipe de France est tombée vendredi à Stockholm (2-1) et a perdu sa première place du groupe de qualifications au Mondial-2018.

Baccalauréat 2017, dernière ligne droite pour 11 608 candidats

11 608 candidats inscrits au baccalauréat 2017 tableront sur la première épreuve dès le 15 juin prochain. Dernière ligne droite donc, pour les élèves, mais aussi pour l'administration à qui revient d'organiser ce moment fort de l'année au sein des établissements scolaires, mais aussi du Rectorat.

Somalie : elles fuient la faim, et sont violées dans les camps de déplacés

C'était une nuit du mois de mars. Le soldat était mince, mais fort. Son uniforme et ses bottes étaient neufs. Après s'être introduit dans le misérable abri de fortune de Hawo, il a pointé une arme sur la gorge de cette Somalienne et l'a violée. Deux fois.

Ça s'est passé le 10 juin 2016 : Dimitri Payet offre la victoire aux Bleus à la 89ème minute et pleure de joie

Le vendredi 10 juin 2016, la compétition de l'Euro 2016 s'est ouverte par le match France-Roumanie. Les Bleus l'ont emporté, grâce au but lumineux de Dimitri Payet dans les dernières minutes. A la 89ème minute, le Réunionnais envoie un ballon en pleine lucarne et offre une victoire sur le fil aux Bleus. Les larmes de joie qu'il a ensuite versé ont achevé de charger d'émotion ce match souvent laborieux pour la France. Le premier but a été marqué par Olivier Giroud à la deuxième mi-temps (57') sur un centre de Dimitri Payet désormais incontournable

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : soleil en lèr et mercure en baisse

Après la pluie, le soleil ! Une nette amélioration du temps est attendue ce samedi 10 juin 2017, selon les prévisions de Météo France. Les cirques, le volcan, les plaines, le littoral devraient profiter d'un soleil généreux dès le lever du jour. Des températures fraîches sont prévues aux premières heures de la journée.